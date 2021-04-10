5 незвичайних гаджетів для будинку, які зроблять ваше життя комфортнішим

Комфорт в будинку зможуть облаштувати кілька гаджетів, про які ви навіть не здогадувалися

У світ технологій виробники пропонують неймовірну кількість різних гаджетів для будинку . Але є девайси, які сміливо можна назвати незвичайними, адже вони значно спростять ваше життя. Багато хто навіть не підозрює про їх існування. Детальніше – в матеріалі.

Крім того, не забувайте про своїх близьких, підносячи їм подарунки для гарного настрою: дивіться наш календар подарунків до головних свят квітня.

Девайси для дому Фото: Сьогодні

Розумна пляшка для води

Цей девайс підійде практично для всіх. Вода є невід'ємною складовою для будь-якого організму. Тому для тих, хто п'є мало рідини, все може закінчиться загрожуюче. Саме тут і стане в нагоді розумна пляшка. Її можна синхронізувати зі смартфоном за допомогою того ж Bluetooth. Далі користувач може особисто задати кількість випитої щодня води. Тому розумна пляшка або ж смартфон буде постійно вам нагадувати, що потрібно випити певну кількість води, щоб тримати водний баланс організму. Розумна пляшка поєднується з операційними системами Android і iOS.

Розумна пляшка для води Фото: hidratespark.com

Сенсорний датчик для рослин

Цей девайс допоможе вам дуже якісно доглядати за домашніми рослинами. Вся річ у тім, що кожній рослині потрібен певний догляд. Якщо один вазон потрібно поливати щодня, то інший може потребувати поливу раз на кілька днів. Опускаючи датчик рослин у вазон, ви зможете дізнатися чи вистачає вашій квітці сонця, вологи або ж потрібно поміняти грунт. Розумний датчик збирає інформацію про рослину, а потім, аналізуючи її, скидає вам на смартфон.

Датчик для рослин Фото: xiaomi.ua

Кухонний помічник

Кухонний помічник називається Hello Egg, що перекладається, як "Привіт, яйце". Девайс зроблений у вигляді великого яйця з оком. Цей пристрій допоможе вам приготувати найсмачніші страви для своїх близьких. На корпусі гаджета голосові підказки з приготування страв будуть дублюватися відео. Також "Привіт, яйце" зможе розповісти вам про останні новини і навіть поставити приємну музику.

розумне яйце Фото: helloegg.net

Органайзер для таблеток

Цей пристрій буде відмінним подарунком для тих, хто змушений постійно приймати ті чи інші ліки для підтримки хорошого стану здоров'я. У гаджеті є спеціальні контейнери для таблеток. Також є таймер, який буде сповіщати вас, коли саме потрібно прийняти ліки. Таймер можна програмувати і в певний час буде лунати звуковий сигнал про прийом таблеток.

Організатор для таблеток Фото: prom

Портативна пральна машина

Цей пристрій точно підійде для тих, хто завжди хоче носити чисті речі. Портативну пральну машину можна брати із собою у відрядження або на відпочинок, щоб ніколи не витрачати додаткові гроші на прання. Машина складається до розмірів, які нагадують звичайну плитку на підлозі. Але як тільки пральну машину розкласти, вона буде у висоту близько 30 см. Таким чином утворюється ємність, в якій без проблем можна випрати, скажімо, джинси або сорочки. Внизу машини знаходиться невеликий двигун, який приведе в дію пристрій. Також є приладова панель для управління гаджетом.

Пральна машина Фото: xiaomi.ua

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