5 незвичайних гаджетів для будинку, які зроблять ваше життя комфортнішим
Комфорт в будинку зможуть облаштувати кілька гаджетів, про які ви навіть не здогадувалися
У світ технологій виробники пропонують неймовірну кількість різних гаджетів для будинку . Але є девайси, які сміливо можна назвати незвичайними, адже вони значно спростять ваше життя. Багато хто навіть не підозрює про їх існування. Детальніше – в матеріалі.
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Розумна пляшка для води
Цей девайс підійде практично для всіх. Вода є невід'ємною складовою для будь-якого організму. Тому для тих, хто п'є мало рідини, все може закінчиться загрожуюче. Саме тут і стане в нагоді розумна пляшка. Її можна синхронізувати зі смартфоном за допомогою того ж Bluetooth. Далі користувач може особисто задати кількість випитої щодня води. Тому розумна пляшка або ж смартфон буде постійно вам нагадувати, що потрібно випити певну кількість води, щоб тримати водний баланс організму. Розумна пляшка поєднується з операційними системами Android і iOS.
Сенсорний датчик для рослин
Цей девайс допоможе вам дуже якісно доглядати за домашніми рослинами. Вся річ у тім, що кожній рослині потрібен певний догляд. Якщо один вазон потрібно поливати щодня, то інший може потребувати поливу раз на кілька днів. Опускаючи датчик рослин у вазон, ви зможете дізнатися чи вистачає вашій квітці сонця, вологи або ж потрібно поміняти грунт. Розумний датчик збирає інформацію про рослину, а потім, аналізуючи її, скидає вам на смартфон.
Кухонний помічник
Кухонний помічник називається Hello Egg, що перекладається, як "Привіт, яйце". Девайс зроблений у вигляді великого яйця з оком. Цей пристрій допоможе вам приготувати найсмачніші страви для своїх близьких. На корпусі гаджета голосові підказки з приготування страв будуть дублюватися відео. Також "Привіт, яйце" зможе розповісти вам про останні новини і навіть поставити приємну музику.
Органайзер для таблеток
Цей пристрій буде відмінним подарунком для тих, хто змушений постійно приймати ті чи інші ліки для підтримки хорошого стану здоров'я. У гаджеті є спеціальні контейнери для таблеток. Також є таймер, який буде сповіщати вас, коли саме потрібно прийняти ліки. Таймер можна програмувати і в певний час буде лунати звуковий сигнал про прийом таблеток.
Портативна пральна машина
Цей пристрій точно підійде для тих, хто завжди хоче носити чисті речі. Портативну пральну машину можна брати із собою у відрядження або на відпочинок, щоб ніколи не витрачати додаткові гроші на прання. Машина складається до розмірів, які нагадують звичайну плитку на підлозі. Але як тільки пральну машину розкласти, вона буде у висоту близько 30 см. Таким чином утворюється ємність, в якій без проблем можна випрати, скажімо, джинси або сорочки. Внизу машини знаходиться невеликий двигун, який приведе в дію пристрій. Також є приладова панель для управління гаджетом.
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