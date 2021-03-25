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Для стримероів готують кишеньковий комп'ютер Panic's Playdate з новими функціями

Сьогодні, 12:37

Поки невідомо, коли в світ вийде цей пристрій. Відомо лише, що це буде в поточному році

Стримери у всьому світі чекають виходу портативного комп'ютера Panics Playdate. А поки виробник продовжує розробляти все нові і нові функції для нього. Портативний комп'ютер можна буде підключати до ПК, що покращить роботу самого пристрою для ігор.

Про це повідомляє " Тhe Verge ".

Крихітний портативний пристрій Playdate створює компанія Panic. А поки весь світ чекає виходу цього комп'ютера, творці анонсували нову функцію – можна буде підключати Playdate до комп'ютера і відображати його екран.

Отже, повідомляє компанія Panic, буде спрощена потокова передача ігрового процесу Playdate. Крім того, можна буде натискати віртуальні кнопки в самому додатку, що дозволить передавати їх назад на пристрій Playdate, а це, у свою чергу, дасть вам ще один спосіб грати в ігри.

Також комп'ютерний додаток Playdate можна буде збільшувати на комп'ютері. Ну а нові звукові ефекти ще більше посилять насолоду від гри на цьому пристрої.

Вперше Playdate був представлений у 2019 році. У той час компанія Panic планувала випустити Playdate на початку 2020 року, але в жовтні заявила, що очікує замовлення тільки в 2021 році, але коли саме – не повідомляється.

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