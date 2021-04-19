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Революція в світі клавіатур: новий пристрій в 6 разів прискорює набір тексту

Сьогодні, 13:23

Для набору тексту досить написати кілька літер з потрібно слова

Людина мислить набагато швидше, ніж її пальці можуть набирати певні слова або пропозиції на клавіатурі.

Саме тому фахівці винайшли клавіатуру CharaChorder Lite, яка допомагає набирати текст у вигляді акордів. До того ж цей новітній пристрій дозволяє набирати за хвилину не 40 слів, як зазвичай, а цілих 250.

Розумна клавіатура
Розумна клавіатура
Фото: Скріншот з YouTube

Програма набору діє так, що людині абсолютно необов'язково набирати весь текст. Користувач набирає лише кілька символів, а через деякий час апарат пропонує самі потрібні слова або ж пропозиції. Крім цього, слова в реченні не потрібно набирати в правильному порядку, адже технологія полягає в тому, що слова самостійно шикуються в потрібну пропозицію.

Для прикладу, щоб написати слово "Привіт", досить лише набрати на клавіатурі декілька букв – "прв". Клавіатура сама напише потрібне слово. Таким чином швидкість друкування значно збільшується.

Клавіатура може працювати майже з усіма операційними системами -Windows, iOS, Android и Linux. Єдиною перешкодою для потенційних покупців може бути вартість пристрою – 149 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

Також ми повідомляли, як зробити скан документа на смартфоні з покроковою інструкцією.

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