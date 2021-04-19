7 устройств, которые прокачают ваш ноутбук или компьютер

С помощью этих устройств ПК и ноутбук станут более эффективными, а также помогут отдохнуть в свободное время

Уже невозможно представить себе ноутбук или компьютер без каких-либо вспомогательных устройств, делающих время провождения за рабочим столом более эффективным. Но не стоит забывать также о играх и развлечениях. Представляем подборку необычных и функциональных устройств для ПК или ноутбука.

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Устройства для компьютера Фото: Сегодня

Часы-вентилятор

Это устройство выполняет сразу две функции – часов и вентилятора. Подключить его можно к USB-порту, который есть в любом компьютере или в ноутбуке. Причем, никакие драйверы устанавливать не нужно. Благодаря так называемой гусиной шее, часы-вентилятор можно установить в любом положении. Часы появляются благодаря светодиодным элементам.

Стоит такой гаджет около 500 гривен.

Часы-вентилятор Фото: aliexpress.com

Пылесос для клавиатуры

Портативный пылесос для очистки клавиатуры, как на обычном компьютере, так и на ноутбуке. Работает от USB-входа. Пылесос имеет эффективную систему фильтрации, а также специальную щетку для более лучшей уборки клавиатуры от грязи и пыли.

Стоимость около 100 гривен.

Пылесос для клавиатуры Фото: aliexpress.com

Лампа-Астронавт

Этот USB-светильник станет отличным дополнением к вашему рабочему столу. Светильник-Астронавт имеет довольно яркий свет благодаря светодиодам. Специальная сгибающаяся ножка поможет установить светильник именно в том положении, которое нужно вам.

Стоимость – около 700 гривен.

Светильник-Астронавт Фото: aliexpress.com

Концентратор USB

Это специальный концентратор USB на три и шесть высокоскоростных портов. Кроме того, это устройство имеет кард-ридер для считывания карт форматов SD и TF. Скорость передачи данных USB 2,0 до 480 Мбит/с/, а USB 3,0 до 5 Гбит/с.

Стоимость около 100 гривен.

Концентратор-USB Фото: aliexpress.com

Игровая клавиатура

Игровая клавиатура с девятью вариантами подсветки. В ней также есть ряд клавиш быстрого доступа для более ярких впечатлений во время игры. Подойдет не только для геймеров, но и для рабочих в офисах или дома. Клавиатура сочетается с такими операционными системами, как Linux,Mac OS,Windows,Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8 Windows 95,Windows 98,Windows Vista, Windows XP.

Стоимость – около 1500 гривен.

Игровая клавиатура Фото: aliexpress.com

Микрофон для компьютера

Это профессиональный студийный микрофон для любителей петь в караоке. Подключается к компьютеру или же к ноутбуку с помощью USB-входа. Также на корпусе есть светодиодные лампочки для создания светового шоу.

Стоимость – около 500 гривен.

Микрофон для караоке Фото: aliexpress.com

Мышь для геймеров

Вертикальная игровая мышь станет очень хорошим подарком для истинных ценителей игр на компьютере. Мышь оптическая и беспроводная. Очень эргономично держится в руке. Кроме игр с помощью этой мыши можно выполнять любые другие функции.

Стоимость – около 200 гривен.

Игровая мышь Фото: aliexpress.com

Напомним, ранее мы сообщали о том, что создана новая клавиатура, которая в 6 раз ускоряет набор текста.

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