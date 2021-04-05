Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 девайсів для будинку з AliЕxpress, які полегшать життя

Сьогодні, 19:43

Усі ці пристрої допоможуть зробити побут більш барвистим і зручним

Пандемія внесла корективи в життя всього людства. Наприклад, мешканці планети почали замовляти в рази більше різних платних додатків для своїх гаджетів . Також багато хто почав більше уваги приділяти своєму побуту, перебуваючи на карантині. Тому пропонуємо добірку найцікавіших розумних пристроїв для будинку, які зроблять побут більш барвистим і зручним.

Фото: Сьогодні

Автоматичне відро для сміття

Цей пристрій працює так, що як тільки людина підносить над ним руку, кришка автоматично відкривається і можна викидати сміття в урну, не боячись забруднитися. Інфрачервоний датчик сканує руку, а як тільки її забрати – відро закривається.

Вартість – близько 500 гривень.

розумне відро
розумне відро
Фото: aliexpress.com

Розумний гаманець

Цей гаманець має спеціальний чіп, за допомогою якого його можна підключити до смартфону. Як тільки гаманець буде на відстані більше метра від власника, смартфон сповістить про це. Також можна підключити спеціальну функцію, яка допоможе відображати, де знаходиться ваш гаманець. Таким чином ви завжди знайдете свій гаманець.

Вартість – близько 600 гривень.

розумний гаманець
розумний гаманець
Фото: aliexpress.com

Електричний тріммер для видалення катишек

Будь-який одяг рано чи пізно починає втрачати свій первинний вигляд. Найчастіше це відбувається через те, що на одязі з'являються катишки. Для цього є електричний тріммер, який повністю видалить всі катишки з одягу. Всі відходи збираються в спеціальному резервуарі.

Вартість – близько 500 гривень.

електричний тріммер
електричний тріммер
Фото: aliexpress.com

Гаджет для мийки вікон

Для того, щоб не викликати фахівців з миття вікон, або щоб самому не займатися цим, можна придбати гаджет, який сам помиє вікно. Причому, зробить це, як зовні, так і всередині квартири або будинку. Гаджет щільно прилягає до вікна і самостійно миє його. Для кращої чистоти вікон, попередньо їх краще побризкати миючим засобом.

Вартість – близько 2500 гривень.

Гаджет для мийки вікон
Гаджет для мийки вікон
Фото: aliexpress.com

Очищувач повітря

Цей пристрій має бактерицидний фільтр, що допомагає очистити повітря в приміщенні. Також пристрій допомагає позбутися від неприємних запахів. Крім того, в цьому гаджеті є іонізатор повітря.

Вартість – близько 600 гривень.

Очищувач повітря
Очищувач повітря
Фото: aliexpress.com

Колонки з танцюючими фонтанами

Ці колонки допоможуть розслабитися після важкого робочого дня або просто підвищити настрій. Коли починає грати музика, всередині колонок будуть бушувати фонтани. Крім того, під час програвання музики фонтани підсвічуються.

Вартість – близько 800 гривень.

Колонки з підсвічуванням
Колонки з підсвічуванням
Фото: aliexpress.com

Електрична кружка

Цей девайс допоможе не думати про те, що перед вживанням напою його потрібно перемішати. За вас це зробить спеціальний міксер, який вбудований в чашку. Тобто, засипавши всередину ту ж каву разом з цукром, все це буде автоматично перемішано.

Вартість – близько 400 гривень.

електрична гуртка
електрична гуртка
Фото: aliexpress.com

Пристрій для бахіл

Цей пристрій відмінно підійде для дачі. Якщо на вулиці погана погода, а потрібно швидко забігти в будинок за чимось, але лінь знімати черевики, як раз можна скористатися пристроєм для автоматичної видачі бахіл. Просто підставляєте ногу в спеціальну коробку і на черевики будуть надіті бахіли.

Вартість – близько 500 гривень.

бахіли
бахіли
Фото: aliexpress.com

Вакуумний пакувальник

Цей пристрій буде незамінним на кухні. За допомогою вакуумного пакувальника продукти будуть набагато довше зберігатися свіжими. Просто упаковуєте продукт в спеціальний пакет і тримайте його до пристрою. Далі з пакета викачується все повітря і таким чином продукт буде зберігатися довше.

Вартість – близько 400 гривень.

вакуумний пакувальник
вакуумний пакувальник
Фото: aliexpress.com

Світлодіодний кран

Спеціальна насадка надівається на водопровідний кран і після цього вода буде підсвічуватися різними кольорами. Можна встановлювати будь-який з семи наявних кольорів. Також таку насадку можна застосувати в душі. Таким чином прийняття душу або миття посуду перетворитися на справжнє світло-шоу.

Вартість – близько 100 гривень.

Насадка на кран
Насадка на кран
Фото: aliexpress.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який з топ-5 розумних пилососів краще вибрати.

Також ми повідомляли про те, які електросамокати найкраще підійдуть для міста.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як облаштувати офіс вдома: 5 лайфхаків AliExpress побив рекорд продажу в День холостяків за перші пів години
девайс AliExpress
Реклама

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка

Популярні статті

Сьогодні, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Сьогодні, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Сьогодні, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 16:13Здорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти