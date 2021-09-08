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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 вересня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 вересня, 09:02
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 вересня / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 вересня.

  • Цифра дня – 22
  • Колір дня – зелений
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня чарівність, самоосвіта. При цьому мінуси дня несуть напористість, афери і брехню. В основі дня вміння знаходити компроміси і направити енергію в творче русло.

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У питаннях краси і фітнесу йога і піші прогулянки вітаються. У випадку охорони здоров'я бережіть легені і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, закладка фундаменту в усі починання. Також цей день несе знайомства і налагодження зв'язків.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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