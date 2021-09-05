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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 вересня, 06:40
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Астрологічний прогноз на 6-12 вересня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиждень стартує з вдалих ідей і практичних реалізацій. Будьте готові до того, що якісь дрібниці здадуться вам дуже значними, тоді як дійсно важливі речі можуть залишитися непоміченими.

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До кінця тижня посилюватиметься прояв пристрасті і емоційне збудження, причому з будь-якого приводу. Також зростає чутливість.

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Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Від самого початку тижня внутрішня напруженість і пережиті образи не даватимуть спокою Овнам. Постарайтеся знайти час, щоб побути на самоті і розібратися в собі. Це точно піде вам на користь і відновить гармонію з навколишнім світом. Не хвилюйтеся – активне спілкування ви надолужите на вихідних.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Тельця

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Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У вівторок Тельці настільки підуть в роботу, що несподівано виявляться на узбіччі стосунків з друзями. У якийсь момент ви гостро відчуєте брак уваги оточуючих , та й в особистому житті буде повний штиль. Зверніть увагу на здоров'я, можливо, вам буде потрібна діагностика і серйозне лікування.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У четвер у Близнят з'явиться реальний шанс просунутися кар'єрними сходами . Вам прийдуть приємні новини від близьких людей, від чого настрій помітно покращиться. А ось зайве почуття справедливості може зіграти з вами недобрий жарт – пошуки правди заведуть у глухий кут, але не варто впадати у відчай.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Наступного тижня Раки будуть відкритими для отримання нової інформації і незабутніх вражень. У середу чекає непростий день з'ясування стосунків в особистому житті. Намагайтеся прислухатися до порад близьких людей , схоже, без них вам буде складно відновити гармонію у стосунках.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів на майбутньому тижні відносини з людьми складатимуться напружено. Вам ніхто не може догодити, ви всім незадоволені, так що будьте готові до протидії . У п'ятницю не прагніть сподобатися оточуючим, вам все одно не повірять. А через це ви будете дратуватися ще більше.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Діви наступної семиденки настає сприятливий період . У понеділок переговори з діловими партнерами пройдуть вдало. В особистому житті ви будете готові до приємних кардинальних змін, наприклад, до весілля. Поставтеся до цього з усією серйозністю. Не забувайте контролювати свої фінанси.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Терезів

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терези ризикують зіпсувати відносини, тому що погано володітимуть своїми емоціями. Це може призвести до імпульсивних і необдуманих вчинків вже з вівторка і навряд чи устаканиться до вихідних. Намагайтеся тримати себе в руках і прислухатися до чужих порад.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіони наступного тижня займуться усуненням якихось непорозумінь у стосунках з колегами або близькими. Але для початку розберіться в собі – причина неприємностей криється в вас. Головне – не забувайте весь час правильно розставляти пріоритети . І поменше довіряйте сумнівним чутками.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Стрільці почуватимуться комфортно в компанії близьких людей. З ними можна поділитися найпотаємнішим і розраховувати на розуміння і цінну пораду , яка вам знадобиться вже до кінця цього тижня. Дорогі покупки не завжди можуть бути вдалими, не тринькайте.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Козорогів наповниться ентузіазмом, творчим поривом і бажанням творити . Утримаєте такий настрій якомога довше. Вам буде легше домогтися бажаного за допомогою оточуючих – прислухайтеся до їхніх порад і не відмовляйтеся від допомоги. Спірні питання четверга легко вирішаться в п'ятницю.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Від самого початку трудового тижня у Водолія з'явиться шанс непогано заробити, потягне на нові придбання і поліпшення умов життя . За великого бажання ви зможете домогтися свого. Слідкуйте за своєю репутацією і не конфліктуйте. Також не слід сперечатися з законом і затівати судові тяжби.

Гороскоп на тиждень 6-12 вересня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Рибам наступна семиденка готує не дуже приємні сюрпризи у фінансовій сфері і на роботі. У вівторок бережіть гаманець і стежте за цінними речами . Незважаючи на це, знайдіть час для своєї зовнішності – від цього залежить ваша самооцінка. Головне, не бійтеся експериментів – вони будуть вдалими.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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