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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 5 жовтня.

  • Цифра дня – 11,
  • Колір дня – помаранчевий,
  • Число удачі – 2.

У головних плюси дня – сила волі і енергія, при цьому мінуси дня несуть руйнування, диктат і агресію. В основі дня – спокій і стійкість у будь-яких ситуаціях.

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У питаннях краси і фітнесу знизьте навантаження на тіло, корисна йога. У випадку охорони здоров'я день травмонебезпечний, будьте уважні на дорогах. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, всі спірні питання рекомендується відкласти.

А ось початок тижня обіцяє привнести стан спокою і гармонії у взаємини, а всі конфлікти будуть згладжуватися і сходити нанівець. В середині тижня очікуйте сплеск емоцій, який вляжеться до вихідних. У людей з'явиться тяга до стабільності і розміреного життя.

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А згідно з місячним календарем, найнебезпечнішими і складними днями, коли легко потрапити під поганий вплив і піддатися спокусам, будуть вівторок і субота. Подробиці читайте в місячному календарі на поточний тиждень 4-10 жовтня 2021 року.

Також нагадаємо, що чекає все знаки зодіаку на цьому тижні.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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