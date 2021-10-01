Євген Комаровський відповів, коли вакцинуватимуть дітей від COVID-19

Сьогодні стоять величезні черги на вакцинацію від COVID-19. Але серед дорослих немає жодної дитини. Коли можна буде робити щеплення дітям? І чи потрібно це робити? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" розповів про все, що цікавить кожного дорослого під час пандемії.
Поки дітей не вакцинують, чи чекати змін?
За словами лікаря-педіатра вищої категорії, вакцинація дітей буде дуже вагомим внеском, щоб припинити пандемію, оскільки діти – мало не головне джерело поширення інфекції.
Однак на сьогодні у нас дуже обмежені можливості, які дозволяють зробити щеплення дитині, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Наприклад, ми не маємо достатнього досвіду застосування вакцин серед дітей та офіційних дозволів на це немає. Сьогодні вакцина Moderna дозволена дітям віком від 12 років.
Євген Комаровський пояснив у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", що проводяться дослідження з китайськими вакцинами.
У Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. У найближчій перспективі буде дозволена вакцинація дітей, тобто сучасні вакцини отримають схвалення стосовно них.
Коли буде отримано такий дозвіл, зробіть щеплення від COVID-19 своїй дитині, – порадив кандидат медичних наук. – Ще раз повторюся, діти – це один з головних "механізмів" поширення коронавірусної інфекції.
Навіщо вакцинувати дітей, якщо вони хворіють в легкій формі?
Євген Комаровський пояснив, що діти хворіють легко, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.
Діти – це "джерело" зараження людей похилого віку, – сказав ведучий рубрики "Запитай у Комаровського". – Я наполягаю на тому, що як тільки буде дозвіл на застосування вакцинації, треба захищати дітей.
Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
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Також раніше ми писали, чи потрібно вакцинувати дітей взагалі в пандемію ковіду.
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