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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Instagram-акаунти Кардаш'ян і Бібера негативно впливають на психіку. Розповідаємо чому

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
1 жовтня, 12:55
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Дослідження Facebook, яке просочилося в Мережу, показує, що підписники Instagram-акаунтів знаменитостей відчувають негативні почуття після перегляду контенту
Пости знаменитостей негативно позначаються на ментальному здоров'ї, хочемо ми цього чи ні
Пости знаменитостей негативно позначаються на ментальному здоров'ї, хочемо ми цього чи ні / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/kimkardashian

Внутрішнє дослідження Facebook, яке вдалося роздобути журналістам The Wall Street Journal, пролило світло на вплив соцмереж на наше життя. Аналітики компанії опитали 100 000 користувачів Instagram в дев'яти країнах, включаючи США, Австралію, Францію і Бразилію, ще в березні і квітні 2020 року.

Дослідження під назвою "Соціальне порівняння в Instagram" показало, що люди найчастіше дивляться акаунти знаменитостей. Контент, який постять зірки, негативно впливає на ментальне здоров'я в більшій чи меншій мірі. Все тому, що люди порівнюють свою реальність і власні пости з тим, що відбувається в житті лідерів думок.

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Також пости і сторіз інфлюенсерів – це майже половина всього контенту, який користувачі бачать в Instagram. Перегляд більшої кількості такого контенту був пов'язаний з сильними негативними порівняннями.

Так, найбільш негативний вплив на психіку користувачі отримали від акаунтів Кім Кардаш'ян, Джастіна Бібера, Чарлі Дамель, Аріани Гранде і Кендалл Дженнер.

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У той же час, ті, хто підписаний на Еллен Дедженерес, Уілла Сміта і футболіста Неймара, зазнали менше негативних наслідків.

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Компанія Facebook Inc. повинна дати свідчення на слуханнях в Сенаті про вплив своєї продукції на психічне здоров'я, особливо молоді.

Питання про те, як впливають соцмережі на наше життя, піднімався психологами давно. Ідеальна картинка, яку люди бачать в Instagram, насправді прямо протилежна реаліям. Як боротися з цим – ніхто не знає. Поки компанії продовжують шукати способи убезпечити користувачів, нам же залишається не брати все видиме за правду, ретельно фільтрувати контент і більше часу приділяти реальному життю.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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