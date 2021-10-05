Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Обвал соцсетей и сервисов 🚫 Скандальный закон про олигархов

WOW! Тина

Макияж Dior

Отдых на море

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 октября.

  • Цифра дня – 11,
  • Цвет дня – оранжевый,
  • Число удачи – 2.

В главных плюсах дня – сила воли и энергия, при этом минусы дня несут разрушение, диктат и агрессию. В основе дня – спокойствие и устойчивость в любых ситуациях.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса снизьте нагрузку на тело, полезна йога. В отношении здоровья день травмоопасный, будьте внимательны на дорогах. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, все спорные вопросы рекомендуется отложить.

А вот начало недели обещает привнести состояние покоя и гармонии во взаимоотношения, а все конфликты будут сглаживаться и сходить на нет. В середине недели ожидайте всплеск эмоций, который уляжется к выходным. У людей появится тяга к стабильности и размеренной жизни.

Реклама

А согласно лунному календарю, самыми опасными и сложными днями, когда легко попасть под дурное влияние и поддаться соблазнам, будут вторник и суббота. Подробности читайте в лунном календаре на текущую неделю 4-10 октября 2021 года.

Также напомним, что ждет все знаки зодиака на этой неделе.

Реклама

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Мэттью Перри на улицах Лос-Анджелеса
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять