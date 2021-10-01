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Місячний календар на тиждень 4-10 жовтня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 жовтня, 13:04
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Згідно з місячним календарем, найнебезпечнішими і складними днями, коли легко потрапити під поганий вплив і піддатися спокусам, будуть вівторок і субота.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на початок жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 4-10 жовтня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 4-10 жовтня 2021 року

  • 4 жовтня, понеділок – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії із собою і навколишнім світом.

  • 5 жовтня, вівторок – 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.

  • 6 жовтня, середа – 30-й, 1-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик о 14:06. День всепрощення і планування нових справ.

  • 7 жовтня, четвер – 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

  • 8 жовтня, п'ятниця – 3-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

  • 9 жовтня, субота – 4-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

  • 10 жовтня, неділя – 5-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого і отримання знань.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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