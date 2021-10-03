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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 жовтня, 12:49
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Астрологічний прогноз на 4-10 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня обіцяє привнести стан спокою і гармонії у взаємини, а всі конфлікти будуть згладжуватися і сходити нанівець.

У середині семиденного періоду відбудеться сплеск емоцій, який вляжеться до вихідних. У людей з'явиться тяга до стабільності і розміреного життя.

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Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овни, нарешті, отримають довгоочікуване умиротворення на весь тиждень. І все це завдяки власним творчому потенціалу і бурхливій уяві. У вівторок вам відкриється рішення складних проблем і ситуацій. Ви без зусиль зможете вирішувати логічні загадки. А ваші мрії реалізуються в цікаві проєкти – не відкладайте.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Тельця

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Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На Тельців чекає продуктивний тиждень . У четвер ваші ідеї і розробки виявляться правильними і затребуваними, за що ви отримаєте гонорар. Ви будете задоволені собою. Але не варто розслаблятися і спочивати на лаврах – удача мінлива. Розраховуйте не лише на чужу прихильність і своє везіння, а й на працьовитість.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

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У Близнят наступного тижня очікуються "плюшки" у вигляді матеріальної вигоди , поваги колег та власного морального задоволення. У середу ще рано розслаблятися – намагайтеся використовувати цю вдалу хвилю для кар'єрного зростання. Кінець тижня може виявитися напруженим, але вам не варто надто перейматися.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Завдяки прояву дипломатичних якостей у Раків вийде створити навколо себе позитивну атмосферу . А в такому колективі працювати набагато приємніше, підніматися кар'єрними сходами простіше і вирішувати спільні проблеми легше, ніж поодинці. Готуйтеся: вихідні пройдуть у справах, відпочивати буде ніколи.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам доведеться пережити напружений тиждень. У понеділок постарайтеся контролювати свої вчинки і емоції , інакше вони візьмуть верх над вами. Ваше оточення налаштоване на з'ясування стосунків, атмосфера нерозуміння вибиватиме з колії. Також велика ймовірність суперечностей з дітьми або через дітей.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Дівам майбутній тиждень не принесе серйозних проблем, якщо вміти домовлятися і йти на компроміси з оточуючими . У четвер співвідносьте свої бажання з потребами інших людей – так ви легше знайдете спільну мову і розробите спільну стратегію. Але якщо відчуєте недовіру або нерозуміння партнерів – наберіться терпіння.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень буде дуже позитивним для Терезів. Ваші справи і починання складаються вдало, а бажання виконуються . У понеділок постарайтеся максимально використовувати день – ви здатні підкорити вершини у нових для себе сферах. Але не відмахується від можливості відпочити, тому що робота вимотує.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам доведеться пережити неоднозначну семиденку. З одного боку, ви загрузнете в рутині якихось дрібних проблем. З іншого ж – починається сприятливий період для прояву творчості, кар'єрного зростання і бурхливого розвитку особистого життя. У вівторок відстоюйте свої інтереси – ви не розчаруєтеся.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо Стрільці зуміють проявити якості відповідальної людини, то вже з понеділка у вас з'являться нові можливості у бізнесі . Це зажадає копіткої роботи і рішучих дій – але зате потім ви не пошкодуєте, пожинаючи плоди своєї праці. Якщо відчуєте невпевненість у собі, вирішуйте ситуацію дипломатично.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козороги відрізнятимуться підвищеною працездатністю і проявом ентузіазму. Ви товариські, різнобічні, життєрадісні і енергійні – а тому до вас тягнуться люди. Така лінія поведінки в четвер допоможе вирішити безліч питань. У сім'ї і з улюбленими людьми також все добре, і у вас на всіх знайдеться час.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Фінанси, робота і навіть особисті стосунки зажадають від Водоліїв прийняття відповідальних рішень. Але це не означає, що наступного тижня у вас не буде грошей або час міняти роботу. Питання в тому, щоб поліпшити ці сфери життя . У середу вам краще не піддаватися ліні й апатії, щоб все встигнути.

Гороскоп на тиждень 4-10 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Приблизно в середині тижня у Риб з'явиться бажання змінити свій імідж – не опирайтеся йому, тому що це допоможе досягти великих успіхів. У четвер ви потрапите в центр уваги, в хорошому сенсі цього слова. І робочий колектив, і члени сім'ї висловлять своє захоплення вами або ж вашими діями.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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