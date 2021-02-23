Чому люди брешуть – психолог розібрав емоції політиків

Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди вона відводить очі

Кожна людина за 10 хвилин говорить неправду 5 разів. Жінки – тричі. Вражаючі цифри, правда? Але саме їх наводять британські вчені, які склали міжнародний рейтинг найбільш уживаної брехні. Тому телеведуча Юлія Галушка в інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" вирішила розібратися, про що найчастіше чуємо брехню.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди брехун відводить очі і якої частини обличчя торкається рукою, розповідає експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Він назвав свої ключові тези:

Всі люди брешуть

Всі люди постійно брешуть

Всі люди іноді кажуть правду

Люди ніколи не знають, коли вони брешуть і коли говорять правду

За словами Валентина, коли люди говорять, що у них "все ок" або "все нормально", то вони свідомо брешуть, адже не хочуть таким чином дійсно розповідати, як у них справи і які є проблеми. І навіть, коли батьки говорять своїй дитині, що все буде добре – це теж брехня, але це вже брехня заради спасіння.

Як брешуть політики – розбір експерта

Експрезидент США Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Американець схильний говорити неправду, говорить Валентин. Коли він починає брехати, то відводить погляд вниз до своїх паперів, де нібито має бути щось написано. Або ж дивиться на якусь людину, психологічну підтримку якої він зараз хоче отримати.

Президент Франції Еммануель Макрон

Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Він дуже класно і професійно веде комунікацію, завжди встановлює особистий контакт з людиною, з якою спілкується. А ось те, що він потер ніс – це сигнал про те, що для людини ця обстановка, в якій він перебуває, стала неприйнятною. Це може бути пов'язано не з його особистими словами, а з тим, що говорять інші люди. Наприклад, можна так реагувати не на свою брехню, а на брехню інших людей.

Президент Росії Володимир Путін

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Дуже часто про російського президента кажуть, що він розвідник, що ховає пістолет, тому у нього таке серйозне обличчя. Але в його промові є один яскравий сигнал про те, що він сильно нервує – коли він облизує свої губи. Це фізіологічна реакція, коли людина перебуває в стані стресу, то їй не вистачає вологи в організмі. В результаті чого людина починає покахикувати або облизувати губи – це знак, що вона нервує.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS

Будь-які емоційні реакції вона показує тільки тоді, коли реально цього хоче. Меркель не просто так кривить обличчя – у неї інших жестів, які видавали б роздратування, невдоволення або щось інше майже не буває. Наприклад, стиснутий рот – це ознака невдоволення. Коли вам щось говорять, вам це не подобається – ви стискаєте рот і таким чином даєте знак, що залишаєтеся при власній думці.

Як ще викрити брехню – дивіться докладніше в сюжеті:

Раніше ми з'ясовували, що паузи при відповіді люди сприймають як брехню – дослідження.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися