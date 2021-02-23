Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чому люди брешуть – психолог розібрав емоції політиків

Сьогодні, 11:21

Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди вона відводить очі

Кожна людина за 10 хвилин говорить неправду 5 разів. Жінки – тричі. Вражаючі цифри, правда? Але саме їх наводять британські вчені, які склали міжнародний рейтинг найбільш уживаної брехні. Тому телеведуча Юлія Галушка в інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" вирішила розібратися, про що найчастіше чуємо брехню.

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди брехун відводить очі і якої частини обличчя торкається рукою, розповідає експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Він назвав свої ключові тези:

  • Всі люди брешуть
  • Всі люди постійно брешуть
  • Всі люди іноді кажуть правду
  • Люди ніколи не знають, коли вони брешуть і коли говорять правду

За словами Валентина, коли люди говорять, що у них "все ок" або "все нормально", то вони свідомо брешуть, адже не хочуть таким чином дійсно розповідати, як у них справи і які є проблеми. І навіть, коли батьки говорять своїй дитині, що все буде добре – це теж брехня, але це вже брехня заради спасіння.

Як брешуть політики – розбір експерта

Експрезидент США Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Американець схильний говорити неправду, говорить Валентин. Коли він починає брехати, то відводить погляд вниз до своїх паперів, де нібито має бути щось написано. Або ж дивиться на якусь людину, психологічну підтримку якої він зараз хоче отримати.

Президент Франції Еммануель Макрон

Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Він дуже класно і професійно веде комунікацію, завжди встановлює особистий контакт з людиною, з якою спілкується. А ось те, що він потер ніс – це сигнал про те, що для людини ця обстановка, в якій він перебуває, стала неприйнятною. Це може бути пов'язано не з його особистими словами, а з тим, що говорять інші люди. Наприклад, можна так реагувати не на свою брехню, а на брехню інших людей.

Президент Росії Володимир Путін

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Дуже часто про російського президента кажуть, що він розвідник, що ховає пістолет, тому у нього таке серйозне обличчя. Але в його промові є один яскравий сигнал про те, що він сильно нервує – коли він облизує свої губи. Це фізіологічна реакція, коли людина перебуває в стані стресу, то їй не вистачає вологи в організмі. В результаті чого людина починає покахикувати або облизувати губи – це знак, що вона нервує.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS
Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS

Будь-які емоційні реакції вона показує тільки тоді, коли реально цього хоче. Меркель не просто так кривить обличчя – у неї інших жестів, які видавали б роздратування, невдоволення або щось інше майже не буває. Наприклад, стиснутий рот – це ознака невдоволення. Коли вам щось говорять, вам це не подобається – ви стискаєте рот і таким чином даєте знак, що залишаєтеся при власній думці.

Як ще викрити брехню – дивіться докладніше в сюжеті:

Раніше ми з'ясовували, що паузи при відповіді люди сприймають як брехню – дослідження.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як PornHub може врятувати стосунки: 5 головних тез із подкасту про секс Обережно, порно, або Чому не варто захоплюватися фільмами для дорослих Паузи під час відповіді люди сприймають як брехню - дослідження Як помститися колишньому: незвичайні пропозиції від зоопарків
психологія брехня
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Меган Маркл вычеркнула свое имя из свидетельства о рождении сына
Меган Маркл вычеркнула свое имя из свидетельства о рождении сына
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год

Популярні статті

Сьогодні, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 19:16Зірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 15:12Смачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Новини партнерів

Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Пирожки получатся как пух! Готовить просто
Пирожки получатся как пух! Готовить просто
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Знаменитый Торт Проще простого на скорую руку: рецепт
Знаменитый Торт Проще простого на скорую руку: рецепт
Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у 2021 році
Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у 2021 році

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти