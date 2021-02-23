Чому люди брешуть – психолог розібрав емоції політиків
Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди вона відводить очі
Кожна людина за 10 хвилин говорить неправду 5 разів. Жінки – тричі. Вражаючі цифри, правда? Але саме їх наводять британські вчені, які склали міжнародний рейтинг найбільш уживаної брехні. Тому телеведуча Юлія Галушка в інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" вирішила розібратися, про що найчастіше чуємо брехню.
Щоб визначити, що людина бреше, важливо звертати увагу, куди брехун відводить очі і якої частини обличчя торкається рукою, розповідає експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.
Він назвав свої ключові тези:
- Всі люди брешуть
- Всі люди постійно брешуть
- Всі люди іноді кажуть правду
- Люди ніколи не знають, коли вони брешуть і коли говорять правду
За словами Валентина, коли люди говорять, що у них "все ок" або "все нормально", то вони свідомо брешуть, адже не хочуть таким чином дійсно розповідати, як у них справи і які є проблеми. І навіть, коли батьки говорять своїй дитині, що все буде добре – це теж брехня, але це вже брехня заради спасіння.
Експрезидент США Дональд Трамп
Американець схильний говорити неправду, говорить Валентин. Коли він починає брехати, то відводить погляд вниз до своїх паперів, де нібито має бути щось написано. Або ж дивиться на якусь людину, психологічну підтримку якої він зараз хоче отримати.
Президент Франції Еммануель Макрон
Він дуже класно і професійно веде комунікацію, завжди встановлює особистий контакт з людиною, з якою спілкується. А ось те, що він потер ніс – це сигнал про те, що для людини ця обстановка, в якій він перебуває, стала неприйнятною. Це може бути пов'язано не з його особистими словами, а з тим, що говорять інші люди. Наприклад, можна так реагувати не на свою брехню, а на брехню інших людей.
Президент Росії Володимир Путін
Дуже часто про російського президента кажуть, що він розвідник, що ховає пістолет, тому у нього таке серйозне обличчя. Але в його промові є один яскравий сигнал про те, що він сильно нервує – коли він облизує свої губи. Це фізіологічна реакція, коли людина перебуває в стані стресу, то їй не вистачає вологи в організмі. В результаті чого людина починає покахикувати або облизувати губи – це знак, що вона нервує.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель
Будь-які емоційні реакції вона показує тільки тоді, коли реально цього хоче. Меркель не просто так кривить обличчя – у неї інших жестів, які видавали б роздратування, невдоволення або щось інше майже не буває. Наприклад, стиснутий рот – це ознака невдоволення. Коли вам щось говорять, вам це не подобається – ви стискаєте рот і таким чином даєте знак, що залишаєтеся при власній думці.
Як ще викрити брехню – дивіться докладніше в сюжеті:
Раніше ми з'ясовували, що паузи при відповіді люди сприймають як брехню – дослідження.
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