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Почему люди врут – психолог разобрал эмоций политиков

Сегодня, 11:21

Чтобы определить, что человек врет, важно обращать внимание, куда он отводит глаза

Каждый мужчина за 10 минут говорит неправду 5 раз. Женщины – трижды. Впечатляющие цифры, правда? Но именно их приводят британские ученые, которые составили международный рейтинг наиболее употребляемой лжи. Поэтому телеведущая Юлия Галушка в информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" решила разобраться, о чем чаще всего слышим ложь.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Чтобы определить, что человек врет, важно обращать внимание, куда обманщик отводит глаза и какой части лица касается рукой, рассказывает эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Он назвал свои ключевые тезы:

  • Все люди врут
  • Все люди постоянно врут
  • Все люди иногда говорят правду
  • Люди никогда не знают, когда они врут и когда говорят правду

По словам Валентина, когда люди говорят, что у них "все ок" или "все нормально", то они сознательно врут, ведь не хотят таким образом действительно рассказывать, как у них дела и какие есть проблемы. И даже, когда родители говорят своему ребенку, что все будет хорошо – это тоже вранье, но это уже вранье во спасение.

Как врут политики – разбор эксперта

Экс-президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Американец склонен говорить неправду, говорит Валентин. Когда он начинает врать, то отводит взгляд вниз к своим бумагам, где якобы должно быть что-то написано. Или же смотрит на какого-то человека, психологическую поддержку которого он сейчас хочется получить.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Он очень классно и профессионально ведет коммуникацию, всегда устанавливает личный контакт с человеком, с которым общается. А вот то, что он потер нос – это сигнал о том, что для человека эта обстановка, в которой он находится, стала неприемлемой. Это может быть связано не с его личными словами, а с тем, что говорят другие люди. Например, можно так реагировать не на свое вранье, а на вранье других людей.

Президент России Владимир Путин

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Очень часто про российского президента говорят, что он разведчик, что прячет пистолет, поэтому у него такое серьезное лицо. Но в его речи есть один яркий сигнал о том, что он сильно нервничает – когда он облизывает свои губы. Это физиологическая реакция, когда человек пребывает в состоянии стресса, то ему не хватает влаги в организме. В результате чего человек начинает покашливать или облизывать губы – это знак, что он нервничает.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS
Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS

Любые эмоциональные реакции она показывает только тогда, когда реально этого хочет. Меркель не просто так кривит лицо – у нее других жестов, которые выдавали бы раздражение, недовольство или что-то другое почти не бывает. К примеру, стиснутый рот – это признак недовольства. Когда вам что-то говорят, вам это не нравится – вы стискиваете рот и таким образом даете знак, что остаетесь при личном мнении.

Как еще разоблачить вранье – смотрите подробнее в сюжете:

Ранее мы выясняли, что паузы при ответе люди воспринимают как ложь – исследование.

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психология вранье
Источник: Сегодня
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