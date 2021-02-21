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Як PornHub може врятувати відносини: 5 головних тез із подкасту про секс

Сьогодні, 17:47

Розповідаємо про вплив кіно для дорослих на реальне сексуальне життя

Нещодавно ми розповідали, як порнофільми впливають на реальний секс і чому не потрібно вчитися на порно. У другій частині матеріалу про фільми для дорослих пояснюємо, як спільний перегляд порно може допомогти відносинам і як обрати відео, щоб все не зіпсувати.

Нагадаємо, що в подкасті "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова обговорюють теми, про які на прийнято говорити відкрито: про секс, сексуальність, інтимні стосунки між людьми.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про не тверезих за кермом.

"Сьогодні буде секс"
Фото: Сьогодні

І так, повернемося до сексу та порно. Незважаючи на те, що порнофільми псують інтимне життя, вони також можуть і допомогти. Вельми неоднозначно виходить, так?

Як спільний перегляд порно може допомогти стосункам

Порно може бути помічником і давати ідеї для різноманітності інтимного життя. Підходити до цього питання потрібно усвідомлено, з критичним мисленням.

Спільний перегляд фільму для дорослих допоможе, якщо обом комфортно та цікаво. Але коли хтось із партнерів (або обидва) починають порівнювати себе з акторами, з'являється ймовірність того, що такий перегляд принесе комплекси і сумніви.

Чому не треба шукати порно, яке дивиться партнер

Не завжди те, що людина бачить в порно, вона хоче повторити це в реальному житті. Але підглядаючи в історію браузера свого партнера можна неправильно інтерпретувати побачене, і наламати дров.

Дайте людині простір для її сексуальних фантазій і для її особистого життя. Адже те, що ви стаєте чоловіком та дружиною або хлопцем і дівчиною, не означає, що людина має у вас розчинитися.

Що не треба повторювати з порно

Нічого. Це якщо коротко. Ви можете обговорити побачене в порно, запозичити якусь тему для рольових ігор, але у жодному разі не порівнюйте себе з акторами із порнофільмів.

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Особливо не варто повторювати сцени із порно з анальним сексом. Адже до цього акторка зазвичай ретельно готується: вона не їсть, робить клізми, ходить з анальними пробками та інше.

Що корисного може дати перегляд порно

Спільний перегляд порнофільмів може бути стартом для діалогу з партнером, якщо ви не звикли говорити про секс. Це також може бути швидким способом "розрядки", коли не хочеться сексу, але хочеться отримати оргазм.

Коли треба починати турбуватися через перегляд однотипних сюжетів

Якщо при перегляді порно однотипні ролики більше не чіпляють, і з кожним разом потрібно дивитися більш різні відео, то потрібно зупинитися. Тривожним сигналом може бути й те, коли людина починає потайки дивитися порно в будь-яку вільну хвилину. Це є проблемою і в подальшому може знадобитися допомога фахівця.

Повну версію подкасту "Сьогодні буде секс" про шкоду і користь порнофільмів слухайте на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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