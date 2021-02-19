Подкаст

Обережно порно, або Чому не варто захоплюватися фільмами для дорослих

Розповідаємо, як порнофільми впливають на реальний секс

Які груди красиві, а які – ні? Чи потрібно стогнати і кричати під час оргазму? Шаблони з порно дуже часто переростають у комплекси і діскоммунікацію в парі, а "ідеальна" картинка кіношного сексу є зразком для тисяч пар.

Чому не варто вчитися сексу по відео на PornHub і як порно впливає на залежність або комплекси, розповідаємо далі в матеріалі за мотивами нового випуску подкасту "Сьогодні буде секс" із журналісткою Настею Бобковою та секс-терапевткою Ярославою Плотниковою.

Нагадаємо, нещодавно ми докладно розповідали, як емоційне вигорання впливає на життя і секс.

"Сьогодні буде секс" Фото: Сьогодні

Чому порно дивляться в основному чоловіки

Згідно з дослідженнями, не менш ніж 90% чоловіків дивляться порно, а серед жінок цей показник в рази менше – близько 60%. Здебільшого порно знімається для чоловіків – вони сприймають візуальну картинку, їх мало цікавить тема почуттів і романтики в даному контексті. Дуже складно знайти фільми для дорослих, які будуть зняті з точки зору жінок і для жінок.

Плюс, тема жіночої сексуальності частіше засуджується, ніж вважається звичайною справою, як у випадку з чоловіками – коли вони мастурбує або дивиться порнофільми – це ок.

Що не показують в порно (і дарма)

Секс у порно відрізняється від сексу в житті. В еротичних фільмах не показують підготовку до зйомок, як актори здавали аналізи, що сцена знімалася кілька годин з перервами, а головне – не покажуть необхідність захисту. Порно формує в голові картинку статевого акту, де відсутні презервативи.

З цього випливає ще одна важлива теза подкасту – Чому не варто вчитися на порно.

У сучасному світі підлітку простіше наштовхнутися на порно в Інтернеті, ніж кілька років тому. Деякі починають вчитися на цих фільмах, особливо при відсутності інших джерел інформації.

Але в порнофільмах рідко приділяють увагу лубрикантам, засобам захисту та іншим важливим речам. Так, у людини, яка подивилася такий контент, формується думка, що змазка не потрібна, контрацептив не потрібен, жінка завжди готова до сексу, навіть без прелюдій, а мінет – взагалі обов'язковий пункт всього дійства.

Ще одним небезпечним фактором є те, що часто в порно показують насильство по відношенню до жінки – це ляпаси, плювки, удушення. Така поведінка комусь приносить задоволення, але в порнофільмах не вчать, що перед актом необхідно обговорити деталі з партнером.

Про вплив порнофільмів на стандарти краси і чому це – не ок.

Красива вульва чи ні? Ідеальний член чи не дуже? Медіа впливають на стандарти краси вже багато років. Надивившись порно, де акторок підбирають на кастингах, знову ж таки, заради красивої картинки, жінки хвилюються через свої форми, "неправильні" статеві губи, тощо, а чоловіки страждають через розмір статевого члена.

Кіношний секс проти реального, або звідки з'являються комплекси

Порно впливає на формування сексуальності. Хтось думає, що в процесі сексу потрібно кричати і видавати звуки, як в порно, хтось упевнений, що секс повинен тривати від 50 хвилин і більше, а це значить, що ерекція у чоловіка теж повинна тривати до години.

Така ідеальна картинка кіношного сексу є зразком для тисяч пар, але не завжди збігається з реальністю. Чому це погано і що робити при порнозалежності, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити у ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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