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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Чому люди розлучаються під час війни – психолог назвав 3 причини

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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30 червня, 10:00
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Під час війни, коли пари опиняються у стані дикої невизначеності та загрози життю, на підтримку відносин що навіть тривають багато років, може не вистачити сил
Люди розлучаються і розлучаються під час війни частіше, тому що у них не вистачає сил йти на компроміси та миритися з вадами партнера/партнерки
Люди розлучаються і розлучаються під час війни частіше, тому що у них не вистачає сил йти на компроміси та миритися з вадами партнера/партнерки

Що відбувається з відносинами під час війни, чому одні пари розривають стосунки, а в інших вони навпаки налагоджуються? Справа в тому, що для підтримування відносин , нам потрібний ресурс. Чому у воєнний час так багато розлучень і чи можна з цим упоратися – розповіла психолог Юлія Топалова.

Щоб йти на компроміс чи не звертати увагу на якісь недоліки партнера – потрібний ресурс. Надавати підтримку партнеру, вирішувати проблеми – на все це теж потрібен ресурс. А під час війни, коли ми опинилися у стані дикої невизначеності та загрози життю, на це може не вистачати сил. І це призводить до проблем, наприклад.

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Надавати підтримку партнеру, вирішувати проблеми – на все це теж потрібний ресурс: а під час війни його немає
Надавати підтримку партнеру, вирішувати проблеми – на все це теж потрібний ресурс: а під час війни його немає / Фото: Pexels


1. Піднімаються травми. Неможливість дійти компромісу тягне у себе внутрішню боротьбу і страждання. Бо "я хочу від людини те, що вона мені дати не може". Це може нагадувати нам наше дитинство, коли вічно була стурбована мати чи був відсутній тато. І від цього піднімається багато болю та злості, які обрушуються на партнера.

2 . Ми стикаємося з проблемами, яких ми раніше уникали. Тому що майже весь ресурс йде на стримування тривоги та стабілізацію ситуації. І ми не можемо заплющувати очі на розкидані по всьому будинку шкарпетки чи несмачний борщ. До того ж, ці проблеми можуть тягнути за собою інші: якщо він шкарпетки не може прибрати, то як на нього розраховувати, коли летітиме ракета?

3.Різна реакція та проживання стресу. Одна людина може все перетравити наодинці із собою, а інша, навпаки, потребує спілкування та підтримки.
Різним, до речі, може бути не тільки проживання стресу, а й узагалі ставлення до шлюбу, обов'язків у парі та багато іншого. І іноді це буває дуже неприємним сюрпризом.

Розлучитися "екологічно чисто" і не різко зараз теж стало проблемою через все той же брак енергії та ресурсів
Розлучитися "екологічно чисто" і не різко зараз теж стало проблемою через все той же брак енергії та ресурсів / Фото: Pexels


До того ж розірвати відносини "екологічно чисто" і не різко зараз теж стало проблемою. Через все той же брак енергії та ресурсів. Бо ми можемо бути ввічливими та спокійними лише тоді, коли ми перебуваємо в безпеці.

Зараз все більше випадків, коли жінка або чоловік мовчки збирає речі і відбуває в невідомому напрямку. Що з цим усім робити? Складне питання, бо з кожною ситуацією потрібно розбиратися окремо – і в цьому допоможе психолог чи психотерапевт.

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Також ми писали, Як зберегти стосунки – 5 секретів гарного сексу, про які не всі знають.

Також читайте, як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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