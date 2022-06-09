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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя – порада психолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 червня, 07:00
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Синдром відкладеного життя не виникає просто так: важливо виділяти час поплакати, порадіти, почитати новини, зайнятися звичайними справами. Головне – продовжувати жити
Щоб врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя, психолог радить виділяти час на горе, радість та побутові справи
Щоб врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя, психолог радить виділяти час на горе, радість та побутові справи

До студії програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV", прийшла психолог Вікторія Любаревич-Торхова . Під час розмови з ведучими каналу "Україна" Лілією Ребрик та Славою Деміним експерт розповіла, як позбутися синдрому відкладеного життя і дала поради, як утримати психологічний стан в нормі.

Найпоширенішою проблемою під час війни є синдром відкладеного життя.
Найпоширенішою проблемою під час війни є синдром відкладеного життя.

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Війна змінила кожного українця, але є люди, які особливо складно минають цей період. Психолог Вікторія Любаревич-Торхова зазначає – на її думку, кожен другий українець зараз потребує професійної допомоги . А найпоширенішою проблемою є індром відкладеного життя.

Втішайте себе тим, що синдром відкладеного життя не виникає просто так – ви дуже хороша людина і співпереживаєте тим, кому зараз погано. Виділяйте з цього позитив і, хоча б трохи балуйте себе – ви на це заслуговуєте, – коментує психолог Вікторія Любаревич-Торхова в ефірі "Ранку з Україною". – Простіше тим, у кого є діти і близькі поряд – є заради когось посміхнутися, привести себе в порядок, причепуритися, приготувати їжу.

Ще однією проблемою зараз є нерозуміння та неприйняття інших. Особливо це стосується дозвілля та його демонстрації у соціальних мережах.

Люди переживають цей час по-різному, і це нормально. Пізніше ми об'єднаємося у спогадах та досвіді. Зараз одні продовжують жити і хочуть ділитися цим у соціальних мережах, а інші – не приймають це. Як правило, друга категорія людей – це ті, хто журиться і переживає втрату або ж люди, з сильним почуттям провини того, хто вижив, – пояснює психолог. – Добре, що хтось може ділитись щасливими моментами – це величезний прогрес!

Не менш цінною порадою є дозвіл собі не все спазу, але потроху. Експерт рекомендує виділити певний час на те, щоб поплакати, порадіти, почитати новини, зайнятися звичайними справами тощо. Головне – продовжувати жити.

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV", дивіться відео за посиланням.

Також ми писали, як адаптуватися до нового життя, якщо виїхав та подолати стрес.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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