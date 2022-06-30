Почему люди расстаются во время войны – психолог назвал 3 причины

Во время войны, когда пары оказываются в состоянии дикой неопределенности и угрозы жизни, на поддержку отношений, даже длящихся много лет, может не хватить сил

Люди расстаются и разводятся во время войны чаще, потому что у них не хватает сил идти на компромиссы и мириться с недостатками партнера/партнерши / Фото: unsplash.com, freepik.com

Что происходит с отношениями во время войны, почему одни пары разрывают отношения, а у других они наоборот налаживаются? Дело в том, что для поддерживания отношений, нам нужен ресурс. Почему в военное время так много разводов и расставаний и можно ли с этим справиться – рассказала психолог Юлия Топалова.

Чтобы идти на компромисс или не обращать внимание на какие-то недостатки партнера – нужен ресурс. Оказывать поддержку партнеру, решать проблемы – на все это тоже нужен ресурс. А во время войны, когда мы оказались в состоянии дикой неопределенности и угрозы жизни, на это может не хватать сил. И это приводит к проблемам, например.

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Оказывать поддержку партнеру, решать проблемы – на все это тоже нужен ресурс: а во время войны его нет / Фото: Pexels

Невозможность прийти к компромиссу влечет за собой внутреннюю борьбу и страдания. Ибо "я хочу от человека то, что он мне дать не может". Это может напоминать нам наше детство, когда вечно была озабочена мать или отсутствовал папа. И от этого поднимается много болей и злобы, которые обрушиваются на партнера.Потому что почти весь ресурс идет на сдерживание тревоги и стабилизацию ситуации. И мы не можем закрывать глаза на разбросанные по всему дому носки или невкусный борщ. К тому же эти проблемы могут тянуть за собой другие: если он носки не может убрать, то как на него рассчитывать, когда будет лететь ракета?Один человек может все переварить наедине с собой, а другой, наоборот, нуждается в общении и поддержке.Разным, кстати, может быть не только проживание стресса, но и вообще отношение к браку, обязанностям в паре и многому другому. И иногда это бывает очень неприятным сюрпризом.

Расстаться "экологически чисто" и не резко сейчас тоже стало проблемой из-за все той же нехватки энергии и ресурсов / Фото: Pexels

К тому же, разорвать отношения "экологически чисто" и не резко сейчас тоже стало проблемой.Ибо мы можем быть вежливыми и спокойными только тогда, когда мы находимся в безопасности.

Сейчас же все больше случаев, когда женщина или мужчина молча собирает вещи и отбывает в неизвестном направлении. Что с этим всем делать? Сложный вопрос, потому что с каждой ситуацией нужно разбираться отдельно – и в этом поможет психолог или психотерапевт.

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