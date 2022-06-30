Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили? 🛡 Саммит НАТО в Мадриде 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Почему люди расстаются во время войны – психолог назвал 3 причины

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время войны, когда пары оказываются в состоянии дикой неопределенности и угрозы жизни, на поддержку отношений, даже длящихся много лет, может не хватить сил
Люди расстаются и разводятся во время войны чаще, потому что у них не хватает сил идти на компромиссы и мириться с недостатками партнера/партнерши
Люди расстаются и разводятся во время войны чаще, потому что у них не хватает сил идти на компромиссы и мириться с недостатками партнера/партнерши / Фото: unsplash.com, freepik.com

Что происходит с отношениями во время войны, почему одни пары разрывают отношения, а у других они наоборот налаживаются? Дело в том, что для поддерживания отношений, нам нужен ресурс. Почему в военное время так много разводов и расставаний и можно ли с этим справиться – рассказала психолог Юлия Топалова.

Чтобы идти на компромисс или не обращать внимание на какие-то недостатки партнера – нужен ресурс. Оказывать поддержку партнеру, решать проблемы – на все это тоже нужен ресурс. А во время войны, когда мы оказались в состоянии дикой неопределенности и угрозы жизни, на это может не хватать сил. И это приводит к проблемам, например.

Реклама

Оказывать поддержку партнеру, решать проблемы – на все это тоже нужен ресурс: а во время войны его нет
Оказывать поддержку партнеру, решать проблемы – на все это тоже нужен ресурс: а во время войны его нет / Фото: Pexels


1. Поднимаются травмы. Невозможность прийти к компромиссу влечет за собой внутреннюю борьбу и страдания. Ибо "я хочу от человека то, что он мне дать не может". Это может напоминать нам наше детство, когда вечно была озабочена мать или отсутствовал папа. И от этого поднимается много болей и злобы, которые обрушиваются на партнера.

2. Мы сталкиваемся с проблемами, которых мы раньше избегали. Потому что почти весь ресурс идет на сдерживание тревоги и стабилизацию ситуации. И мы не можем закрывать глаза на разбросанные по всему дому носки или невкусный борщ. К тому же эти проблемы могут тянуть за собой другие: если он носки не может убрать, то как на него рассчитывать, когда будет лететь ракета?

3.Различная реакция и проживание стресса. Один человек может все переварить наедине с собой, а другой, наоборот, нуждается в общении и поддержке.
Разным, кстати, может быть не только проживание стресса, но и вообще отношение к браку, обязанностям в паре и многому другому. И иногда это бывает очень неприятным сюрпризом.

Расстаться "экологически чисто" и не резко сейчас тоже стало проблемой из-за все той же нехватки энергии и ресурсов
Расстаться "экологически чисто" и не резко сейчас тоже стало проблемой из-за все той же нехватки энергии и ресурсов / Фото: Pexels


К тому же, разорвать отношения "экологически чисто" и не резко сейчас тоже стало проблемой. Из-за все той же нехватки энергии и ресурсов. Ибо мы можем быть вежливыми и спокойными только тогда, когда мы находимся в безопасности.

Сейчас же все больше случаев, когда женщина или мужчина молча собирает вещи и отбывает в неизвестном направлении. Что с этим всем делать? Сложный вопрос, потому что с каждой ситуацией нужно разбираться отдельно – и в этом поможет психолог или психотерапевт.

Реклама

Также мы писали, как сохранить отношения – 5 секретов хорошего секса, о которых знают не все.

Также читайте, как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять