У розлуці з коханими: як зберегти стосунки, якщо довго немає сексу

Якщо ви зі своїм партнером далеко одне від одного, зберегти вашу пару допоможуть ефект присутності, емоційні відео та фото, а також навіть віртуальний секс

У розлуці з коханими зберегти стосунки, якщо довго немає сексу, допоможе ефект присутності та віртуальна близькість

Тривала розлука з партнером і відсутність інтимної близькості легко можуть поставити крапку у стосунках. Як зберегти кохання на відстані і уберегти союз від краху, знає сімейний психолог Олена Щербань.

Олена Щербань / Фото: пресслужба

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Війна розлучила багато пар. Чоловіки йдуть на фронт, жінки стають біженками і разом із дітьми їдуть за кордон.

Розлука з близькими викликає низку негативних емоцій: тривогу, апатію, гнів і навіть депресію. Впоратися з ними буває непросто, – стверджує Олена Щербань. – У такій складній ситуації жінці треба усвідомити дві речі. По-перше, розлука – явище тимчасове, воно обов'язково закінчиться.

По-друге, зрозуміти – чи може вона вплинути на ситуацію, змінити її на краще. Якщо у вас є ресурс для позитивних змін у житті та ви хочете зберегти відносини, починайте діяти! Намагайтеся телефонувати і переписуватися з коханою людиною щодня.

Намагайтеся телефонувати та переписуватися з коханою людиною щодня

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Ось тільки вибудовувати комунікацію потрібно так, щоб вона була бажаною для вас обох. Комусь підходить суворе планування – "Дзвонити один одному щовечора о 21:00", але в більшості випадків така категоричність робить розмови рутинними та змученими. З'явилося бажання зателефонувати та чимось поділитися? Не відкладайте дзвінок, швидше набирайте коханого!

Як зберегти відносини на відстані – більше компліментів

Не скупіться на лагідні слова. Коли пара довго перебуває у розлуці, у партнерів виникає величезна потреба у тілесному контакті. Вся справа в гормонах: організму складно виробити окситоцин та дофамін без дотиків коханої людини.

Звісно, навіть десять слів навряд чи замінять один дотик, але підтримувати одне одного вербально партнерам просто необхідно. Говоріть ласкаві та ніжні слова, помічайте приємні дрібниці, не забувайте робити компліменти. Це буде робити легшим тягар розлуки.

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У розлуці не забувайте робити фото та відео з дітьми та посилати їх чоловікові в месенджер

Брати участь у житті одне одного можна і потрібно навіть на відстані. Чому б вам не зняти сніданок з дітьми на відео та не надіслати його чоловікові в месенджері? Напевно, йому буде цікаво побачити і вашу прогулянку в парку, похід у магазин за продуктами. Можете домовитися про те, щоб одночасно подивитися фільм, а потім зателефонувати і обговорити його.

Такі моменти наближають. Обов'язково посвячуйте партнера у свої справи. Розкажіть, чим збираєтеся займатися, радьтеся з тих чи інших питань. Обговорюйте події, які сталися з вами за день, діліться враженнями. У розмовах намагайтеся уникати негативу та з'ясування стосунків.

Чому у розлуці важливо будувати спільні плани

Партнери у розлуці мають чітко відчувати перспективу спільного майбутнього, адже саме це їх пов'язує. Дозволяйте собі мріяти. Війна закінчиться, і ви знову будете разом. Загальні цілі об'єднують прямо зараз, тому починайте складати мінімальний план дій.

Підтримуючи відносини на відстані, важливо будувати спільні плани, які реалізуєте під час зустрічі

Подумайте, куди поїдете відпочивати, в які театри або ресторани сходите. Планування майбутнього позитивно впливає на стосунки, піднімає настрій, допомагає боротися з депресією, а у найважчих ситуаціях дарує сенс життя. Під час війни це особливо цінно.

А що робити, якщо довго без сексу?

Відсутність інтимної близькості закохані називають найбільшим мінусом стосунків на відстані. Що робити, якщо неможливий фізичний контакт? Спробуйте зайнятися віртуальним сексом. Практикуйте секс за телефоном. У стосунках на відстані дуже важливо зберегти сексуальний інтерес одне до одного, тому фото інтимного характеру будуть корисні як ніколи.

У відносинах на відстані дуже важливо зберегти сексуальний інтерес один до одного

Канікули в особистому житті жінкам також не користуються. Проблеми з розрядкою і збудженням, дискомфорт і біль у піхві, зменшення вироблення змазки – оце перший набір реакцій тіла на вимушений простий у особистому житті. Щоб уникнути подібних проблем, сексологи рекомендують жінкам практикувати мастурбацію

Як менше нудьгувати за коханим, ніж відволіктися?

Для деяких жінок чоловік, з яким вона перебуває у стосунках, є батьківською фігурою, яка відповідає за всі емоційні потреби. У подібних випадках жінка буквально зациклена на партнері, тому особливо важко переживає розлуку.

Заняття спортом та медитації теж чудово допомагають відволіктися від душевних переживань

Щоб вибратися з цього страшного стану, необхідно знайти те, що дозволить відволіктися від переживань і зробить життя цікавішим. Якщо у вашому житті з'явилося багато вільного часу та існує емоційна порожнеча – придумайте улюблене заняття. Наприклад, знайдіть майстер-клас із цікавої для вас теми. Або відкрийте кухонну книгу і навчитеся готувати нову страву, якою пригостите коханого.

Зробіть нову зачіску та оновіть гардероб. Заняття спортом та медитації теж чудово допомагають відволіктися від душевних переживань. Навіть у непрості часи намагайтеся жити повноцінним життям, щоб відчувати себе живою та повною сил.

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