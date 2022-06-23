Як зберегти відносини – 5 секретів гарного сексу, про які знають не всі

Хороший секс складається не лише з фізіології та пристрасті, але ще й із психологічного аспекту. А ще не забувайте про прелюдії та компліменти – вони зовсім не банальні

Формула любові та секрет хорошого сексу - в першу чергу навчитися чути та розуміти себе та партнера

Для хорошого сексу, крім взаємного бажання та кохання, дуже важливе спілкування з партнером. Але в житті всі ці фактори складаються воєдино не завжди. Чому ж для хорошого сексу насамперед потрібно навчитися чути і розуміти себе та партнера? Відповіді на такі важливі питання дає сімейний психолог, сексолог та психотерапевт Альона Щербань, а також сексолог та коуч Денис Кондратьєв.

Олена Щербань / Фото: пресслужба

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Говорити про свої сексуальні, еротичні потреби мало кого вчать. Як результат у відносинах із партнером нам часто складно сказати без сорому про ерогенні зони, сексуальному збудженні та бажанні. Але все починається саме зі спілкування.

Як показує практика, чоловікам набагато складніше вибудувати комунікацію – правильно поводитися і правильно говорити. Тому сьогодні разом із сексологом та коучем Денисом Кондратьєвим дамо поради чоловікам і розкриємо складові гарного сексу, – каже психолог Олена Щербань.

Чому без довіри не буде гарного сексу

Чоловікам треба усвідомити, що жіночі оргазми залежать від рівня довіри. Жінці важливо розуміти та відчувати, що чоловік дбає про неї, любить і цінує її. З усіма особливостями, перевагами та недоліками. Тому порада №1 – довіряйте один одному.

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Для мене особисто у відносинах важлива довіра та чесність, а ще – віра в те, що ми з тобою від початку до самого кінця. Ми один одного вибрали і до кінця йдемо разом, – зазначає Денис Кондратьєв.

Навіщо потрібна прелюдія перед сексом?

Не забувайте про правильну прелюдію. Правильну означає – небанальну, бешкетну, романтичну. Тому порада №2 -. працюйте над цим, а не пускайте все на самоплив.

Буває, що у жінки прелюдія починається вже з листування у месенджері, – упевнений Денис Кондратьєв, – далі протягом дня ви можете підтримувати взаємний інтерес. Наприклад, вдень ви проїжджаєте місце, де ви вперше пішли на побачення. Сфотографуйте його та надішліть дівчині фото. Такими діями та увагою ви підтримуєте інтерес та пробудите сексуальну пристрасть.

У жінки прелюдія починається вже з листування у месенджері, а далі протягом дня ви можете підтримувати взаємний інтерес

Ставтеся до прелюдії, як до творчого процесу та цілковитої імпровізації, втім, як і до самого сексу. Пам'ятайте, що секс – це завжди театр, у якому двоє людей на сцені грають пристрасть.

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Чому важливо зрозуміти, що вас заводить

Часто чоловік надто багато думає про жінку, намагається зрозуміти її настрої та уподобання. При цьому він забуває про себе – про те, що відчуває сам, чого хотів би. Порада №3 – важливо вчасно почути себе та зрозуміти свої сексуальні бажання.

За бажанням зробити все правильно і красиво для партнерки, чоловік іноді забуває про себе, прислухайтесь до своїх бажань

Не секрет, що всі люди різні та сексуальні уподобання теж відрізняються. Важливо зрозуміти, що відгукується тобі, чути своє власне сексуальне збудження.

Фантазії та сексуальні думки – це до чого треба придивитися і прислухатися, – пояснює психолог та сексолог Олена Щербань.

Як допомогти партнерці прийняти свої недоліки

Чоловікові важливо зрозуміти, що своїми діями при контакті та прелюдії він може довести, що він любить її всю – навіть до місць, які вона сама не любить або не приймає. Порада №4 – покажіть, що ви любите навіть її недоліки.

Цього можна досягти за допомогою поцілунків, масажу, еротичного масажу та багато іншого. Наприклад, ви знаєте, що вона не любить свого живота – приділіть йому більше уваги, поцілуйте", – каже Денис Кондратьєв. – Виходить, що ви змусите її саму любити себе більше та допоможете розкритися, а як наслідок – довіряти вам.

Не скупіться на компліменти, навіть якщо вже говорили

Порада № 5 – не соромтеся говорити компліменти. Чоловіки часто бояться виявляти м'якість та ніжність у стосунках. Серед чоловіків вважається, що робити компліменти жінці – це поганий тон.

Компліменти встановлюють сильніший емоційний зв'язок і здатні зробити секс ще кращим

Але це величезна помилка – жінкам треба промовляти, адже як відомо – жінки люблять вухами.

Нам здається, що він цього ми стаємо менш мужніми або що це дає жінці привід сісти нам на шию. Це все помилки, адже якщо у чоловіка є стрижень усередині, то його складно зламати, – відверто каже Денис Кондратьєв, – у результаті відбувається таке: чоловік внутрішньо захоплюється жінкою. Йому подобається як вона готує, як пройшла повз сексуальну білизну і так далі… Але він про це не говорить, а тримає в собі.

Компліменти встановлюють сильніший емоційний зв'язок . Всім жінкам хочеться почуватися бажаними, красивими та довгоочікуваними.

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