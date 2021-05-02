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Гороскоп на травень-2021 для знака Скорпіон: авантюристи знайдуть собі пригоди

Сьогодні, 16:40

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Скорпіон

Наскільки успішним буде травень для представників знака Скорпіон? Чи, можливо, доведеться серйозно попрацювати, щоб здобути прихильність у мінливої Долі? Читайте гороскоп на травень-2021 для знака Скорпіон.

Робота

Робота
Робота
Фото: Unsplash

Не бійтеся ризикувати, тим більше що Скорпіони за своєю природою – майстри всіляких авантюр. Ваша ініціативність додасть вам впевненості в собі і принесе свіжі ідеї в бізнесі. Намагайтеся реалізовувати свої плани, нічого не відкладаючи в довгий ящик.

Фінанси

Фінанси
Фінанси
Фото: Unsplash

Будьте готові до того, що через якісь дрібні промахи в оформленні документації ваші гонорари будуть затримуватися. Це тимчасове, хоч і неприємне явище. В іншому ж травень 2021 року більше не обіцяє серйозних фінансових проблем. Не відмовляйте тим, хто просить про допомогу.

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Здоров'я

Здоров'я
Здоров'я
Фото: Unsplash

Профілактика – свідомо більш простий варіант підтримати себе у формі, ніж повноцінне лікування, коли проблеми вже не минути. У травні 2021 Скорпіону бажано знизити навантаження на хребет, інакше він нагадає вам про своє існування вже цього літа.

Любов

Любов
Любов
Фото: Unsplash

У травні-2021, якщо Скорпіон задумає з кимось пов'язати своє життя, то претендент повинен буде пройти безліч тестів на придатність. Ви будете дуже вимогливі і прискіпливі. Навряд чи це найкращий шлях до довірчих стосунків і тим більше – до шлюбу.

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Відпочинок

Подорож
Подорож
Фото: Unsplash

Відпочинок, як і роботу, потрібно планувати. Головне – чітко діяти за заздалегідь складеною схемою, і тоді час релаксу пройде на славу. Якщо з'явиться можливість. вирушайте в подорож. Поїздка принесе купу вражень і задоволення, тільки потурбуйтеся заздалегідь, щоб все було заброньовано.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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