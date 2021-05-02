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Гороскоп на травень-2021 для знака Стрілець: гроші прийдуть до грошей

Сьогодні, 21:40

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Стрілець

Наскільки позитивним і сприятливим буде травень-2021 для Стрільця? Де йому краще стримати свої амбіції, а в якій сфері, навпаки, натиснути, щоб досягти бажаних результатів? Читайте докладний гороскоп на травень-2021 для знака Стрілець.

Робота

Бізнес
Бізнес
Фото: Unsplash

Наприкінці весни Стрільці можуть розраховувати на кар'єрне зростання. Навіть якщо вам не дуже хочеться морочитися з розвитком бізнесу, вас неминуче затягне цей процес, і діватися буде нікуди. Все складається напрочуд вдало. Просто не звертайте з обраного шляху.

Фінанси

Покупки
Покупки
Фото: Unsplash

Розширення бізнесу потребуватиме відчутних фінансових вливань, тож особливо шикувати в травні-2021 у Стрільців не вийде. Але не переживайте – бідувати ви не будете. Просто співставляйте свої витрати з надходженнями і не забувайте відкладати кошти на майбутню літню відпустку.

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Здоров'я

Дієта
Дієта
Фото: Unsplash

Стрільцям у травні-2021 краще не випробовувати свій організм на міцність. Бажання привести тіло в норму перед літом не повинно вимотати з вас всі сили і соки. Інтенсивні тренування можуть стати причиною загострення старих хронічних хвороб. Так що знайте міру і не перенапружуйтеся.

Любов

Любов
Любов
Фото: Unsplash

У своїх романтичних стосунках Стрілець буде розкриватися поступово й обережно. Бажання не втратити контроль над своїм серцем стане причиною емоційної стриманості – партнер відчує, що ви з ними не до кінця щирі.

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Відпочинок

Відпочиинок
Відпочиинок
Фото: Unsplash

Як би вам не хотілося відпочити в травні-2021, наберіться терпіння і почекайте до літа. Зараз ваша присутність необхідно і у вирішенні робочих питань, і в побуті. Тож розслабитися ви можете недовго і поверхнево – з пультом біля телевізора або під час прогулянки в парку.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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