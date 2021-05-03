Гороскоп на травень-2021 для знака Козоріг: не пропустіть особисте щастя

Астрологічний прогноз на травень-2021 для знака Козоріг

Який астрологічний прогноз на травень-2021 року обрадує або, навпаки, спантеличить представників знака Козоріг? У яких життєвих сферах вам бажано максимально викластися і проявити себе, щоб отримати потрібні результати? Читайте докладний гороскоп на травень 2021 роки для знака Козоріг.

Робота

Робота Фото: Unsplash

У травні-2021 Козоріг зможе похвалитися успіхами в сфері роботи та бізнесу. Ваші плани і задуми співпадуть з реальністю, завдяки чому ви навіть випередите конкурентів. Не розслабляйтеся і дійте в тому ж напрямку, не звертаючи уваги на критиків – вони вам заздрять.

Фінанси

Гроші Фото: Unsplash

Доходи останнього весняного місяця у Козорога залежатимуть від уміння цього знака зодіаку застосувати свої знання на практиці. Можливо, від вас ще будуть потрібні капіталовкладення у власний розвиток – не варто економити на знаннях, цього разу краще відмовитися від чергового гаджета.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Здоровий відпочинок Фото: Unsplash

У травні-2021 у Козорогів можуть виникнути незрозумілі перепади настрою то в один, то в інший бік. Насправді все це можна пояснити: ви втомилися, і час дати організму можливість якісно відпочити. Скористайтеся численними вихідними і змініть картинку перед очима.

Любов

Побачення Фото: Unsplash

Зближення з партнером в травні-2021 у Козерога буде проблематичним. Це відбувається через ваші високі вимоги до себе і оточуючих. Вас буде притягувати можливість самоствердження, що гальмує відкриті почуття.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Відпочинок

Подорож Фото: Unsplash

Відпочинок, відпочинок і ще раз відпочинок – це ваш девіз на травень-2021. Він необхідний Козорогам, щоб знову зловити втрачений баланс. Основним способом релаксу в цьому місяці для вас стануть нові враження і переміщення, зміна навколишнього оточення, картинки і облич.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися