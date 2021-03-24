Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто буде щасливий

Дізнайтеся свій любовний гороскоп на квітень 2021 року: хто зі знаків зодіаку зустріне свою долю, а у кого буде розчарування

Який знак буде найбільш велелюбним і щасливим у розпал весни? Кого підстерігає і розчарування і навіть розлука? Кому зі знаків зодіаку найбільше пощастить у коханні? Дізнайтеся у любовному гороскопі на квітень 2021 року.

Не забувайте радувати найближчих і коханих людей, робити їм сюрпризи та приємні презенти. В нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Квітень 2021 року для представників знаку Овен стане хорошим періодом для приємного спільно проведего часу зі своєю половинкою. Також це вдалий час для примирення і освідчення. Проте деякі Овни будуть не проти сходити наліво.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

У Тельців квітень-2021 буде періодом, коли захочеться творити спільно, причому неважливо, що саме. Спільні заняття зближують людей і перевіряють їх почуття на міцність. Як бонус – необмежена кількість приємних емоцій і естетичного задоволення від зробленого.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнята у квітні-2021 наткнуться на нерозуміння з боку чоловіка або дружини. Дискомфорт і відчуженість у почуттях може вибивати з колії і відволікати від роботи. Близькі люди з добрими намірами також будуть підливати оливи до вогню – це позначиться на ваших стосунках з коханою людиною.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У квітні-2021 у Рака будуть інші інтереси, мало пов'язані з романтикою. Так що взаємини з партнерами через це можуть стати напруженими або обмеженими. Вам доведеться взяти на себе додаткові зобов'язання. Особисте життя буде на другому плані.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

У розпал весни навіть якщо словами і поведінкою Левів буде бракувати романтичності, можна не сумніватися в їхній серйозності. Ви готові до довгострокових стосунків і створення сім'ї. Все, що відбувається з вами – важливе, доленосне і достатньо надійне. Партнер це відчує.

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Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Весна за вікном, а Діви налаштовані дуже серйозно і буденно. Вашим любовним стосункам явно буде не вистачати легкості, гумору і безтурботності. Серйозність в поглядах на майбутнє спільне життя з партнером, планування і розрахунок – ось ключові ідеї цього періоду.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Любовні пригоди представників знаку Терези в розпал весни можуть бути вдалими – вам сподобається. Не те щоб вони були стабільними і передбачуваними – швидше, карколомними та захоплюючими. Ви залишите свої сумніви на інший час і сферу життя.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонів у квітні 2021 року підстерігає несподівана закоханість і навіть окриленість – але вам не звикати до подібних гойдалок у своїх почуттях. Інша справа – не факт, що це виявиться взаємним. Так що традиційних любовних страждань і зітхань вам не уникнути.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Стрільці будуть схильні критично оцінювати свої цілі, досягнення, а також можливі невдачі саме в сфері любові та взаємин. Звичайними явищами цього періоду стануть критичність до себе і партнера, категоричність суджень, претензії та висловлювання невдоволення.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

У квітні 2021 року Козерогам можна навіть не намагатися шукати коротких шляхів вирішення конфліктів і спірних моментів у стосунках. Ви схильні закопуватися у дрібницях, за якими не бачите більш глобальної картини. Над такими стосунками нависне загроза.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліїв не розуміють, та й їм буде важко зрозуміти близьку людину. Це лише ускладнює почуття, а заодно перевіряє їх на міцність. Складно не піддатися пориву, щоб змінити або навіть припинити теперішні стосунки. Таке випробування буде під силу лише справжньому коханню.

Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

У розпал весни стосунки Риб будуть непередбачуваними і різноманітними. Ви будете кидатися між відчуттям повного щастя і гнітючими сумнівами. Не давайте ревнощам оволодіти вами, збережете свою любов – це призведе до виникнення міцніших зв'язків.

Дивіться астрологічний гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп від астролога на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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