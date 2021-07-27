Красиві, успішні, але старі: хто і чому хейтить героїнь серіалу "Секс у великому місті"

Перша серія серіалу вийшла у червні 1998 року. Новий серіал почали знімати через 23 роки, коли головним героїням уже було за 50 років

Хто і чому хейтить героїнь серіалу Секс у великому місті через старіння / Фото: Сьогодні

Однак, разом з радісними коментарями про повернення улюблених героїнь "Сексу у великому місті" на екрани, стали з'являтися й в'їдливі висловлювання щодо їхнього віку і змін зовнішності. Ми поспілкувалися з психологинею Мариною Журбенко і з'ясували, чому з'явилося так багато хейта щодо акторок і звідки взагалі береться страх постаріти.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко / Фото: пресслужба

Що приховується за їдкими коментарями про старість

На початку липня стартували зйомки серіалу "Секс у великому місті" з Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон і Крістін Девіс у головних ролях.

Реакція глядачів не змусила себе чекати і замість очікуваної радості від можливості знову зануритися в чудові емоції від перегляду – на акторок обрушився шквал критики і обурення через їхню вже не молоду зовнішність.

На секундочку, перша серія культового серіалу вийшла у червні 1998 року. Новий серіал почали знімати через 23 роки, коли головним героїням уже за 50 років. Користувачі стрімко поширювали фото "до" і "після", принижуючи при цьому закономірний і природний процес нашого організму – старіння.

З'явився перший кадр з нового "Секс і місто" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Зараз багато жінок у віці 35-40 років отримали від суспільства набагато більш щедрий подарунок, ніж наші мами і бабусі. Вони відважно боролися за жіночі права і, спасибі їх сміливості, зараз у нас є багато привілеїв.

У сучасних, освічених, вільних жінок є права, але є і проблеми, як-от подвійне трудове навантаження, гендерна дискримінація, харассмент, домашнє насильство і т.п.

Сучасна жінка повинна вміти: готувати, прибирати, доглядати за дітьми і чоловіком, працювати і зростати по кар'єрі, багато подорожувати, достятньо заробляти, постійно вдосконалюватися, бути доглянутою, ходити в спортзал, багато читати, бути радісною, вміти класно пожартувати і підтримати розмову, стежити за вагою, фігурою, обличчям і ніколи не старіти.

Але помічати і робити все – фізично неможливо. В добі, як і раніше 24 години, в році – 365 днів. Тим часом, психологічний тиск і гонки настільки посилюються, що почуття "невдахи" переслідує.

У Instagram всі такі привабливі, успішні і молоді. І тут навалюються думки: ресурси у мене є, але на що і коли їх пустити? Притримати або діяти? Чи варто відриватися від того, що я вже роблю, щоб трансформуватися в щось нове? Чи правильний шлях я вибрала?

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Ці питання бомбардують нас з реклами, спливають після дружніх бесід і переглядів вебінарів, атакують перед сном. Навколо стільки можливостей, а я сиджу на попі рівно. Або не сиджу? Як зрозуміти?

Чому старість так активно критикують

Соціальний тиск став настільки безкомпромісним, що навіть природний процес старіння – змусили вважати ганебним. Кожен раз, коли жінка відчуває на собі всі ці непримиренні вимоги – у неї несвідомо з'являється бажання покритикувати або засудити когось більш успішного.

Так влаштована наша психіка. Всі люди, без вікових винятків, потребують "погладжування" (одиниця визнання).

Найпростіший спосіб отримати внутрішнє задоволення – побачити когось, хто менш успішний або гарний.

Акторки серіалу – дуже успішні особистості. Відповідно, дивлячись на них, десь глибоко в душі прокидається внутрішній "контролюючий батько", який запитує: "а чого досягнула ти?".

Погодьтеся, неприємно відчувати докір у цій манері внутрішнього діалогу. І в цю секунду "бунтарська дитина" щосили починає захищатися: "зате вона стара, у неї багато зморшок, а я – молода і у мене ще все попереду".

Сінтія Ніксон і Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Цей процес діє на нас підсвідомо і регулюється усвідомленням отриманих в дитинстві травм і способів їх уникнути в дорослому житті.

Занадто багато вимог сформовано і продиктовано. І якщо говорити про те, що кожна людина народжується чистим аркушем, на якому пишуть сценарій його батьки і оточення, то маркетингові виверти завжди знайдуть вразливе місце, щоб натиснути на ваші вразливі місця і нагадати вам про всі соціальні і психологічні "норми".

Річ нк у тім, що акторки постаріли. Річ у тім, що соціум заборонив старіти, а ми в це повірили.

Чому люди бояться старості

Протягом життя, люди мріють "швидше вирости", "повернутися в дитинство", "повернути час назад". І зовсім нікому не хочеться терміново постаріти.

Звичайно, є резонні підстави боятися старості, наприклад: падіння рівня доходів, крах сексуального життя, невиліковні хвороби. З людьми 60+ більш-менш все зрозуміло. Але чого тоді бояться люди 18, 25, 30, 35 або 40 років?

Насправді, багато чого: не встигнути потрапити до списку Forbes, не вийти заміж, не досягнути кар'єрних висот, не народити дітей, не вилікувати акне, не отримати "Оскар", Пулітцерівську премію (потрібне підкреслити). До того ж – втратити свіжість і красу.

З Forbes все зрозуміло – ти або потрапиш, або не потрапиш в список. Але ось із зовнішністю все куди більш однозначно: з віком вона точно зміниться. Сил і здоров'я стане менше, на що не кожен здатний вплинути.

У світі, який одержимий культом молодості, складно знаходити баланс між бажаним і нав'язаним. За цих обставин корисно нагадувати собі:

старіння трапляється з кожним;

зупинити його неможливо.

Найкраще, що можна робити в будь-якому віці – вести здоровий спосіб життя, доглядати за обличчям і тілом, інвестувати в свій розвиток. Адже насправді страшніше старіти того, хто все ставки зробив тільки на молодість.

Як не піддаватися панічним настроям через старіння

Щоб не піддаватися тиску соціуму – для початку потрібно познайомитися зі своїми внутрішніми батьком і дитиною. З'ясувати, які послання впливають на ваш дорослий вибір.

Слухайте свій внутрішній голос, він точно не збирається когось полити брудом. Його єдиний намір – отримати любов і визнання, на яке заслуговують всі, без винятків.

Сара Джессіка Паркер відкрила деталі сценарію нових серій "Сексу у великому місті" – дивіться про це відеосюжет:

Рані ми зібрали головні плітки навколо продовження серіалу – чого очікувати від сиквела "Секс у великому місті".