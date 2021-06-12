Как героини Секса в большом городе выглядят сейчас: фото актрис спустя 23 года после выхода сериала

Первая серия культового сериала вышла в июне 1998 года. Спустя 23 года актрисы воссоединились на съемочной площадке для первой читки сценария "Секса в большом городе"

Поклонники сериала "Секс в большом городе" – ликуйте! Совсем скоро стартуют съемки продолжения легендарного проекта. Сара Джессика Паркер, которая играла центральную героиню Кэрри Брэдшоу, опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она позирует рядом со своими коллегами – Синтией Никсон, которая исполняла роль Миранды Гоббс, и Кристин Дэвис, которая играла Шарлотту Йорк Голденблатт. Все они собрались на первой читке сценария.

Не хватает на общем фото лишь Ким Кэтролл – знаменитой сердцеедки Саманты, которая, к сожалению, из-за личного конфликта с коллегами (а особенно с Сарой Джессикой Паркер) отказалась принимать участие в съемках продолжения сериала.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Life Cегодня решили вспомнить, как раньше выглядели главные героини культового сериала. Сейчас Саре Джессике Паркер и Кристин Дэвис – по 56 лет, а Синтии Никсон – 55. На фото ниже актрисам чуть больше 30 лет. Кроме Ким Кэтролл, которая старше всех своих коллег – сейчас актрисе 64 года.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Кэрри Брэдшоу и Ким Кэтролл в 1999 году Фото: Getty Images

Первая серия "Секса в большом городе" вышла 6 июня 1998 года, а последняя – 22 февраля 2004 года. После этого также были сняты два полнометражных фильма. В январе 2013 года вышел приквел "Секса в большом городе" – "Дневники Кэрри", где роль юной Кэрри Брэдшоу сыграла Анна-София Робб.

К слову, в съемках продолжения сериала также примет участие Крис Нот, который известен по своей роли возлюбленного Кэрри Брэдшоу – Мистера Бига в "Сексе в большом городе".

Отметим, что о продолжении сериала стало известно в январе этого года. Изначально создатели проекта не планировали приглашать Криса Нота присоединиться к съемкам, однако позже они поняли, что поклонники жаждут увидеть Мистера Бига снова.

Сара Джессика Паркер раскрыла детали сценария новых серий "Секса в большом городе" – смотрите об этом видеосюжет:

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