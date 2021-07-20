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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

3 поради, як перестати сваритися з коханою людиною

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
20 липня, 08:05
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Потрібно дивитися на кілька кроків назад, щоб зрозуміти, для чого ви сваритеся. Якщо ви намагаєтеся щось довести своїй другій половинці – значить вам не вистачає визнання і поваги
Як перестати сваритися в парі
Як перестати сваритися в парі / Фото: Unsplash

В авторській рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" психолог і коуч Олена Адамова відповідає на найактуальніші запитання українців. Експерт дала поради, як вирішувати питання в парі, щоб не доводити сварки до великих скандалів.

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Психолог висловилася стосовно сварок в парі так:

Я противник думки, що в сварці народжується істина, адже в більшості випадків в сварці народжується скандал. Потрібно дивитися на кілька кроків назад, щоб зрозуміти, для чого ви сваритеся. Якщо ви намагаєтеся щось довести своїй другій половинці, це означає, що вам не вистачає визнання, поваги і захоплення.

Як поліпшити стосунки в парі
Як поліпшити стосунки в парі / Фото: Pexels

Як перестати сваритися з коханою людиною: три поради

1. Психологічні погладжування

Це означає – хвалити другу половинку за те, що вона робить правильно.

2. Перенести акценти з сварки на любов

Запитайте себе і партнера: "Що можна зробити, щоб ти був щасливий?" Спробуйте відчути інтерес партнера в конфлікті замість того, щоб доводити свою правоту.

3. Зробити свій вибір

Слід зрозуміти, якою ви хочете бути: правою чи щасливою? Дізнайтеся, яка причина такої поведінки партнера, і вирішіть цю проблему.

Психолог радить навчитися робити акцент на задоволенні у стосунках, на радості і комунікації, а не на тому, щоб довести партнеру, що він не правий.

Що не можуть поділити Бред Пітт з Анджеліною Джолі і чому через це сваряться – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як прийняти себе і почати змінюватися. Наприклад, українкам впевненість в собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітеНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різної жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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