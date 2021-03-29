Як прийняти себе і почати змінюватися: три поради

Дуже важливо почати поважати і цінувати себе

Багато психологів говорять про те, що важливо любити себе. Але як правильно діяти і що потрібно робити насамперед? Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара вже не раз помічав, що деякі учасники мейковер-шоу "Місія: краса" не бачать своїх сильних сторін. Його поради допомогли як героям програми, так і глядачам змінити ставлення до себе.

Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара в кожному випуску змінює зовнішній вигляд учасників мейковер-шоу "Місія: краса". Але крім цього, ведучий завжди розповідає, як почати поважати і цінувати себе.

Що робити, якщо вам не подобається ваша зовнішність?

Команда мейковер-шоу "Миссия: краса" одного разу вибрала кілька яскравих зірок, які не вписуються в стандарти краси. Однак саме ці знаменитості давно зрозуміли: коли є мрія або мета, тоді надумана недосконалість – всього лише неправильне уявлення про себе.

Наприклад, Адель стала відомою, не дивлячись на пишні форми. Щербинка Ванесси Параді сприймається як зворушлива риса її зовнішності. А незграбна фігура не завадила Сарі Джесіці Паркер стати іконою моди. Причому кожна зірка, вибравши свій шлях, перемогла.

Перша порада: записуйте свої гарні риси зовнішності

Записуйте свої гарні риси зовнішності Фото: Pexels

"Деяким жінкам потрібно нарешті зрозуміти, що вони красиві і у них є хороші природні дані, – пояснив стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара і запропонував зробити наступне завдання: – Кожен день знаходьте і записуйте 3 красиві риси своєї зовнішності".

Це потрібно робити не менше 90 днів, а ще краще – влаштувати челлендж #100днів. Сьогодні такий виклик собі актуальний, він відмінно бадьорить і закріплює звичку. Хоча зміни можна побачити вже через два тижні.

Що робити, якщо ви відчуваєте нелюбов до себе?

Наші думки викликають почуття і емоції, а ті в свою чергу – дії. Одна з героїнь програми "Місія: краса" постійно говорила чоловікові: "Я у тебе негарна". Ільяс Сахтара жорстко дав зрозуміти, що це в корені невірна поведінка.

Друга порада: працюйте над собою

Працюйте над собою Фото: Depositphotos

"Якщо ви вважаєте себе некрасивою і непримітною, починайте працювати над собою, як кінь, щоб стати краще, – порадив ведучий Ільяс Сахтара всім, хто розповідає подібну "правду" про себе близьким. – Змініть скарги на бажання побороти лінь, знаходьте час, щоб приділяти собі увагу. Але якщо ви не змогли себе в чомусь подолати, продовжуєте нити і скаржитися, тоді виходить, що в вашому випадку нічого не змінилося".

Якщо добре виглядати вам заважає серйозна хвороба?

Одна з героїнь мейковер-шоу "Місія: краса" змирилася з тим, що хвороба виявилася сильнішою, ніж бажання бути красивою.

"Співачка Анастейша перемогла онкологію. У Хеллі Беррі діабет, але вона цвіте! У Сари Хайленд проблеми з нирками, – сказав Ільяс Сахтара. – У світі багато прикладів, коли життя не закінчується на діагнозі. Якщо жінка не вибирає себе, тоді жіночий вогник гасне".

Третя порада: визначіться, якою людиною ви хочете стати

"Вирішуйте, якою людиною ви хочете стати, і починайте діяти. Вибирайте те, що підходить цьому образу, – пояснив стиліст телеканалу "Україна". – Зовнішній вигляд безпосередньо пов'язаний з якістю життя і з думками про себе".

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