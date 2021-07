З'явився кадр нового Секс і місто: як виглядають головні героїні (фото)

У Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу з Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон і Крістін Девіс в головних ролях

З'явився перший кадр з нового "Секс і місто" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Напередодні в Нью-Йорку почалися зйомки продовження серіалу "Секс і місто", який ми всі дивилися на початку 00-х (хоча вперше він вийшов у 1998 році).

Сара Джессіка Паркер, яка повернулася до ролі Керрі Бредщоу, поділилася з фоловерами в Instagram першою світлиною зі зйомок. На знімку Сара, а також Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) крокують Великом яблуком.

Очікується, що на HBO Max вийде десять півгодинних нових епізодів фільму "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That. До оригінального касту не приєднається Кім Кеттролл, яка грала роль Саманти Джонс. Через особистий конфлікт з колегами (а особливо з Сарою Джесікою Паркер) вона відмовилася брати участь в зйомках продовження серіалу.

Кадр з фільму "Секс і місто" / Фото: YouTube

Перша серія фільму "Секс і місто" вийшла 6 червня 1998 року, а остання – 22 листопад 2004 року. Після цього також були зняті два повнометражні фільми. У січні 2013 року вийшов приквел "Секс і місто" – "Щоденники Керрі", де роль юної Керрі Бредшоу зіграла Анна-Софія Робб.

Прем'єра перезапуску "Секс і місто" відбудеться в кінці цього року або на початку 2022 року.

Раніше ми розповідали, як змінилися акторки "Секс і місто" 23 роки потому.