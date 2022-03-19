Як адаптуватися та почати жити далі – думка психолога

А чи буде новий час? Питання, яке з'являється у нас після того, як ми опиняємось у певній безпеці. Що робити далі, чим займатися щодня...

Як вчитися жити далі, розповіла психолог / Фото: Колаж: Сьогодні

Опинившись у більш-менш безпечному місці, ми намагаємось вивести дитину із шоку та мінімізувати стрес від евакуації, продовжуємо переживати за близьких та невідривно стежити за новинами. Психолог Тамара Добудогло розповіла про те, як налаштовуватися жити далі.

Дуже хочеться поговорити про дорослих. Як сімейний психолог, я точно знаю, що діти знаходять відчуття спокою та безпеки від дорослих (а тепер як ніколи!). Тому вперто наполягаю на тому, що думати потрібно про себе та про дітей. Саме в такому порядку, а не навпаки.

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Виїхати, евакуюватися – про це звісно, вирішуєте, керуючись інтересами дитини. Але! Як справитися в дорозі та на новому місці, важливо вирішувати, зважаючи на власні ресурси і потреби!

Це дуже важливо! Річ у тім, що інакше це не спрацює. Може, і спрацює, але погано. Дитині не буде добре, спокійно та стабільно, якщо поряд "наелектризована" мама.

Мама може бути (і, ймовірно, буде) втомленою, вимотаною, наляканою та сірого кольору. Якщо ж внутрішньо мама не вагається у своєму рішенні, виборі і має хоча б план найближчих дій, а також можливість потурбуватися про свої базові потреби, вона вже ресурсніша.

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Важливо розуміти, що скільки б війна не тривала, як раніше не буде. Повернення до минулого життя неможливе. Напевно, буде дуже сильне бажання влаштувати все комфортно і благополучно. Але вже по-іншому і на підставі інших засад.

Тому, будь-ласка, не ставте життя на паузу "до закінчення війни". Так, тепер головне – вижити. Особливо для тих, хто залишився у найгарячіших точках. І ця мета тримає нас на цьому світі щодня. І мене також. Але якщо ви можете – рухайтесь.

Тепер гра в очікування дуже небезпечна застиганням та неможливістю пристосуватися. Я намагаюся зрозуміти, намацати та обговорюю з колегами, що робити і як розвиватися далі, щоб адаптуватися.

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Якщо у вас є можливість, варто розібратися, які навички вам потрібні. Мій приклад:

Soft skills:

гнучкість,

вміння адаптуватися,

навички комунікації,

мобільність,

вміння справлятися з тривогою/панікою,

впевненість у собі/своїх знаннях/можливостях,

критичність/зрілість/дорослість мислення,

вміння до відповідальності за себе/рішення/вибір.

Hard skills:

обов'язково знання однієї/двох іноземних мов,

володіння багатопрофільними професіями / різними навичками,

автомобіль та/або наявність прав,

вміння швидко орієнтуватися у пошукових системах/групах/чатах/сервісах.

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