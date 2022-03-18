Як зрозуміти, що у дитини психологічна травма – ознаки, поради та контакти психологів

Діти – найуразливіша частина суспільства, яка потребує нашої опіки. Війна – це трагедія, яка сильно впливає на їхнє психологічне здоров'я. Як можна допомогти дітям у цій страшній ситуації

Діти та підлітки після пережитих жахів війни в Україні страждають від психологічних розладів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали з психологом, як вивести дитину з шоку та мінімізувати стрес від евакуації. Але як зрозуміти, що у ваших дітей проблема з ментальним здоров'ям після пережитого травматичного досвіду?

Найкраще – спостерігайте за дитиною. У поведінці дітей швидко відбуваються конкретні зміни. UNICEF випустили спеціальну інфографіку. Збережіть її собі.

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UNICEF випустили інфографіку про психологічні травми у дітей та підлітків / Фото: UNICEF

Ознаки психологічної травми у дитини:

Дитина стала пасивною і мовчазною.

З'явилися проблеми зі сном.

Дитина лякається звуків чи картинок, які нагадують про травму.

Тривожна поведінка.

Дитина постійно програє травматичну ситуацію в іграх або переказує її в історіях.

У молодших дітей:

Повернення до більш ранньої поведінки (наприклад, смоктання пальця).

Дитина не розуміє причин події, тому думає, що це її провина.

У підлітків:

Незвичайна, агресивна чи деструктивна поведінка.

Різка зміна міжособистісних відносин. Наприклад, дитина почала відсторонюватися від батьків.

Почуття провини чи сорому.

Різке дорослішання.

Справа в тому, що підлітки можуть рватися в бій замість того, щоб намагатися вчити уроки або читати книги. Як допомогти у такій ситуації? Направте запал у правильне русло. Наприклад, після уроків візьміть участь з дитиною у волонтерській діяльності.

Як підтримати дитину, яка пережила травматичний досвід:

Слухайте свою дитину!

Допоможіть зрозуміти, що те, що вона відчуває – нормально.

Переконайте дитину, що потрібно звернутися за допомогою до фахівця.

У Києві організовано онлайн-консультації психіатрів та психологів для дітей та підлітків. Фахівці просять батьків, коли йдеться про нервову систему та психіку дитини, краще довіритися професіоналам.

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Контакти психіатричної консультації та психологічної підтримки дітей та підлітків:

дитячий психіатр (для дітей віком від 1 до 12 років) Харитонов Володимир Ігорович – (067) 990-43-74 (Viber);

дитячий (підлітковий) психіатр (для дітей віком від 12 до 18 років) Змушко Поліна Юріївна – (063) 366-02-56 (Viber);

дитячий клінічний (спеціальний) психолог Клименко Іван Сергійович – (063) 383-70-77 (Viber);

Нагадаємо, цілодобову медико-психологічну допомогу у телефонному режимі можуть отримати й дорослі. Контакти можна знайти у офіційному Telegram-каналі КМДА за посиланням.

Особисту консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.

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