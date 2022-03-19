Как адаптироваться и начать жить дальше – мнение психолога

А будет ли новое время? Вопрос, который появляется у нас после того, как мы оказываемся в сравнительной безопасности. Что делать дальше, чем заниматься каждый день…

Как учиться жить дальше, рассказала психолог / Фото: Коллаж: Сегодня

Оказавшись в более-менее безопасном месте, мы пытаемся вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от эвакуации, продолжаем переживать за близких и неотрывно следить за новостями. Психолог Тамара Добудогло рассказала, как настраиваться жить дальше.

Очень хочется поговорить о взрослых. Как семейный психолог, я точно знаю, что дети обретают чувство спокойствия и безопасности от взрослых (а сейчас как никогда!). Поэтому упорно и упрямо настаиваю на том, что думать нужно о себе и о детях. Именно в таком порядке, а не наоборот.

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Уехать, эвакуироваться, конечно, решаете, руководствуясь интересами ребенка. Но! Как справиться в пути и на новом месте, важно решать, исходя из собственных ресурсов и потребностей!

Это критично важно! Дело в том, что иначе это не сработает. Может, и сработает, но плохо. Ребенку не будет хорошо, спокойно и стабильно, если рядом "наэлектризованная" мама.

Мама может быть (и, вероятно, будет) уставшей, вымотанной, напуганной и серого цвета. Если же внутренне мама не колеблется в своем решении, выборе и имеет хотя бы план ближайших действий, а также возможность побеспокоиться о своих базовых потребностях, она уже более ресурсная.

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Важно понимать, что сколько бы война ни длилась, как раньше уже не будет. Возврат к прошлой жизни невозможен. Наверняка будет очень сильное желание устроить все комфортно и благополучно. Но уже по-другому и на основании других вводных.

Поэтому, пожалуйста, вот прям пожалуйста, не ставьте жизнь на паузу "до окончания войны". Да, сейчас главное – выжить. Особенно для тех, кто остался в самых горячих точках. И эта цель держит нас на этом свете каждый день. И меня тоже. Но если вы можете – двигайтесь.

Сейчас игра в ожидание очень опасна застыванием и невозможностью приспособиться. Я пытаюсь понять, нащупать и обсуждаю с коллегами, что делать и как развиваться дальше, чтобы адаптироваться…

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Если у вас есть возможность, стоит разобраться, какие навыки вам необходимы. Мой пример:

Soft skills:

гибкость,

умение адаптироваться,

навыки коммуникации,

мобильность,

умение справляться с тревогой/паникой,

уверенность в себе/своих знаниях/возможностях,

критичность/зрелость/взрослость мышления,

умение нести ответственность за себя/решения/выбор.

Hard skills:

обязательно знание одного/двух иностранных языков,

владение многопрофильными профессиями/разными навыками,

автомобиль и/или наличие прав,

умение быстро ориентироваться в поисковых системах/группах/чатах/сервисах.

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