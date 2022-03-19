Как адаптироваться и начать жить дальше – мнение психолога

Оказавшись в более-менее безопасном месте, мы пытаемся вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от эвакуации, продолжаем переживать за близких и неотрывно следить за новостями. Психолог Тамара Добудогло рассказала, как настраиваться жить дальше.
Очень хочется поговорить о взрослых. Как семейный психолог, я точно знаю, что дети обретают чувство спокойствия и безопасности от взрослых (а сейчас как никогда!). Поэтому упорно и упрямо настаиваю на том, что думать нужно о себе и о детях. Именно в таком порядке, а не наоборот.
Уехать, эвакуироваться, конечно, решаете, руководствуясь интересами ребенка. Но! Как справиться в пути и на новом месте, важно решать, исходя из собственных ресурсов и потребностей!
Далее по теме
Это критично важно! Дело в том, что иначе это не сработает. Может, и сработает, но плохо. Ребенку не будет хорошо, спокойно и стабильно, если рядом "наэлектризованная" мама.
Мама может быть (и, вероятно, будет) уставшей, вымотанной, напуганной и серого цвета. Если же внутренне мама не колеблется в своем решении, выборе и имеет хотя бы план ближайших действий, а также возможность побеспокоиться о своих базовых потребностях, она уже более ресурсная.
Важно понимать, что сколько бы война ни длилась, как раньше уже не будет. Возврат к прошлой жизни невозможен. Наверняка будет очень сильное желание устроить все комфортно и благополучно. Но уже по-другому и на основании других вводных.
Поэтому, пожалуйста, вот прям пожалуйста, не ставьте жизнь на паузу "до окончания войны". Да, сейчас главное – выжить. Особенно для тех, кто остался в самых горячих точках. И эта цель держит нас на этом свете каждый день. И меня тоже. Но если вы можете – двигайтесь.
Сейчас игра в ожидание очень опасна застыванием и невозможностью приспособиться. Я пытаюсь понять, нащупать и обсуждаю с коллегами, что делать и как развиваться дальше, чтобы адаптироваться…
Если у вас есть возможность, стоит разобраться, какие навыки вам необходимы. Мой пример:
Soft skills:
- гибкость,
- умение адаптироваться,
- навыки коммуникации,
- мобильность,
- умение справляться с тревогой/паникой,
- уверенность в себе/своих знаниях/возможностях,
- критичность/зрелость/взрослость мышления,
- умение нести ответственность за себя/решения/выбор.
Hard skills:
- обязательно знание одного/двух иностранных языков,
- владение многопрофильными профессиями/разными навыками,
- автомобиль и/или наличие прав,
- умение быстро ориентироваться в поисковых системах/группах/чатах/сервисах.
Читайте также:
Как помочь организму справиться с физическими расстройствами и недомоганиями во время войны
Как понять, что у ребенка психологическая травма – признаки, советы и контакты психологов