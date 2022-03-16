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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як допомогти організму впоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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16 березня, 11:00
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Не можна ігнорувати явні сигнали свого тіла, адже якщо вони з'явилися, то йому потрібна ваша допомога
Фізичні розлади та нездужання під час війни
Фізичні розлади та нездужання під час війни / Фото: pixabay.com

Війна відіб'ється, якщо ще не зробила цього, на всіх, до цього треба бути готовими. Йдеться про психологічне здоров'я, яке ми так часто ігноруємо, а дарма. Ми вже говорили, як розпізнати посттравматичний стресовий розлад і що з цим робити – 10 ознак ПТСР. Тепер психолог Тамара Добудогло розповіла, як упоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни.

Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло зізналася, що зараз багато хто скаржиться на нездужання та погане самопочуття, як дорослі, так і діти.

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Найпоширеніші проблеми:

  • запор/діарея
  • шкірні (дерматологічні) реакції: плями, свербіж, лущення
  • нудота блювота
  • збій циклу (у дівчат)
  • мігрені
  • тремор/тики

Звідки та чому?

Відповідь на поверхні, а точніше за вікном. Війна – пролонгований стрес. І якщо ви знаходитесь там, де тривають бойові дії, більшою чи меншою мірою – ви у постійному стресі. Але, що важливо – не вмієте ним управляти і ніяк на нього не впливаєте.

Люди – заручники обставин. А психіка неспроможна постійно перебувати у стресі – потрібно або знизити стресфакторы, або знизити чутливість до них. І тут уже хто як впорається.

Якщо мозок "не вивозить" все – вистрілює у тіло. І тут "привіти" від самопочуття та здоров'я. Якщо ви виїхали в безпечне місце – нездужання може тривати ще кілька днів/тижнів, залежно від організму.

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Як допомогти?

  • Не намагайтеся налагодити/виправити ситуацію сильними (гормональними) препаратами чи антибіотиками. Є можливість зробити гірше.
  • Пийте воду.
  • Хоча б невеликими порціями протягом усього дня. Водний баланс – основа всього.
  • Їжте.

Пам'ятаємо, що вся травна система працює не так як завжди. Тому харчуватися потрібно рівномірно і невеликими порціями, а їжа має бути простою.

  • Рухайтесь.

Щоб травна система працювала добре, потрібен рух. Хоч прогулянка, зарядка. Я розумію, що звучить як маячня. Сама ночую у ванній, які тут прогулянки. Але якщо немає сирени і все відносно спокійно, походіть хоч трохи. Зробіть найпростіші вправи зі шкільної фіз-ри. Допоможіть шлунково-кишковому тракту запуститися в роботу. Якщо ж зовсім ніяк – нехай ваша їжа буде максимально легка та м'яка. Щоб ШКТ витрачав мінімум зусиль на травлення.

  • Свіже повітря.

Якщо не гуляєте (читайте "бігаєте в магазин") на вулиці, то хоч б регулярні провітрювання.

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  • Режим та розпорядок.
  • Спіть.

Коли можете, тоді й спіть.

Я, наприклад, майже не сплю вночі. Боюся, що пропущу сирену чи не встигну відреагувати. Це жахливо вимотує… Тож удень, якщо спокійно, сплю хоч трохи. Якщо поруч є хтось із близьких – попросіть посидіти з вами. Це допомагає та заспокоює. Навіть якщо ви дорослий (і особливо якщо діти). Ми всі зараз поранені.

  • Якщо організм зовсім розхитався – можна приймати щось заспокійливе. Валяр'яну, чаї, мелатонін! Ось дуже рекомендую!
  • Теплий душ.

Відмінно працює на засинання і від тремору/тиків. Нещодавно мене почало трусити від вибухів. Можливо, когось також. Гарячий/добре теплий душ допомагає розслабити м'язи, зменшити трясучку. Але! Не бійтеся її. Якщо трясе – значить страх та напруга виходить.

  • Масажі/будь-які погладжування.

Добре заходять повторювані рухи. Усі згадали, як гладять по голові дитину? Ось воно! Будь-які повторювані, ритмічні рухи заспокоюють.

  • Похитування.

Я нещодавно прямо на собі відчула. Лягаємо/сідаємо в обійми (з дорослим або дитина, залежно у кого проблема), можна укутатися в плед або ковдру, кокон такий зробити) і похитуємося. Повільно розгойдуючись, як неваляшка. Напрочуд розслаблює. Підходить і дорослим, і дітям.

  • Особливо добре працює малювання пальцями або ліплення.

І знову, для дорослих та дітей. Якщо є чим малювати/ліпити – супер! Якщо ні – зробіть солоне тісто. Той самий пластилін тільки безбарвний.

Краще, щоб ліплення та малювання були прості: кола, мандали, кульки. Щось, що зациклює та має просту, рівну форму, без кутів. Ще добре працюють розтягування/витягування тіста/пластиліну. Пам'ятаєте, у дитинстві були "лизуни"? Ось воно!

І пам'ятайте: тіло – розумніше голови. Воно чіткіше і зрозуміло відповідає і реагує. Подбайте про нього доступними вам способами, і воно віддячить вам.

Нагадаємо гарячу лінію для онкопацієнтів – куди телефонувати за допомогою та де шукати ліки.

Також дивіться, як отримати інсулін безкоштовно – платити за препарат на час війни не потрібно.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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