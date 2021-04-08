Дайте спокійно попрацювати! Чим зайняти дітей на карантині без участі батьків

Не дозволяйте дітям весь час сидіти в гаджетах

З 5 квітня в Києві ввели жорсткий локдаун, який триватиме до 16 квітня. А це означає, що вже чотири дні батьки змушені поєднувати роботу вдома з вихованням, дистанційній навчанням і розвагами для дітей, адже дитячі садки і школи не працюють. Ми поговорили з дитячим психологом Юлією Чемер і з'ясували, чим можна зайняти дитину в карантин без участі батьків.

А якщо у вас намічається свято на час карантину, то скористайтеся нашим календарем подарунків на квітень. Відсвяткувати десь у закладі не вийде, а ось зробити людині приємно – можна!

Психолог Юлія Чемер Фото: пресслужба

Чому не можна постійно забавляти дитину гаджетами

Щоб попрацювати, батькам потрібна тиша і щоб ніхто їх не заважав. Однак дитина, коли бачить, що всі вдома, починає вимагати ще більше уваги.

Найбільшим покаранням для дитини є бездіяльність! Висновок – чадо має бути зайняте справою!

Гаджети та онлайн-навчання не варто розглядати як самостійне дозвілля, адже це занурення незрілої свідомості в уявну реальність. А це не дуже добре для людської психіки в будь-якому віці.

Чим зайняти дитину 3-7 років у карантин без участі батьків

1. Розробіть режим дня

Сім'я має розробити зрозумілий режим дня. Дитині корисно візуалізувати пропоновані обставини. Тоді буде менше примх і більше згоди на ті чи ті дії – чистити зуби, застеляти ліжко, зробити зарядку, прибрати іграшки перед сном, повчитися.

2. Підготуйте улюблені заняття дитини

Заздалегідь підготуйте для дитини всі її найулюбленіші заняття. У цьому віці це можуть бути конструктори і творчість: лего, тісто, пластилін, фарби, олівці, улюблені книги. Причому такі заняття слід внести в режим дня як роботу дитини, яка буде рівноцінна роботі батьків.

3. Обов'язково має бути спільна робота

Зовсім уникнути спільного проведення часу з дітьми не вийде. Тому внесіть одразу в режим дня пункт: спільна діяльність. Так дитина чітко розумітиме різницю між "працюю сам" і "роблю з батьками". Наприклад, дитина буде розуміти, що після сніданку вона самостійно йде складати конструктор, а після перекуски займатиметься з батьками.

4. Розподіліть хатні обов'язки відповідно до віку

Діти дуже люблять бути господарями. У режим дня і серед обов'язків батьки можуть вписати себе на приготування їжі, а дітям доручити розібрати іграшки, посортувати одяг після прання і підмести. Важливо, щоб дорослі серйозно підійшли до такої організації, адже діти все відчувають, і ваш настрій буде основою для взаєморозуміння.

Розвиток дитини відбувається тоді, коли вона нудьгує! Якраз тоді вона починає прислухатися до своїх прагнень і знаходити собі заняття до душі!

Як зміцнюються стосунки під час карантину – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, які можна придумати 5 ненудних занять для дітей на час локдауну.

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