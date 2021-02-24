Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

Астрологічний прогноз на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на 24 лютого 2021 року. Для одних цей день буде насичений романтичними подіями, а для інших – нудотно-солодким. І одним, і іншим буде добре, якщо вони почнуть прислухатися до своїх бажань.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Овна

Сьогодні ви сміливо можете братися за будь-які робочі проекти, адже в вас буде багато сил і енергії. Але все ж найпродуктивнішим буде спілкування – з колегами, сім'єю, друзями. Саме це допоможе вам підтримувати гарний настрій і бажання рухатися далі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Тельця

Сьогодні не варто лізти зі своїми ідеями і чіплятися до всіх перехожих. Мало того, що вам від цього буде некомфортно, адже вас не сприйматимуть серйозно. Так ще й на конфлікт можете нарватися. Добре буде зайнятися будь-якою справою, де ви зможете застосувати свої інтелектуальні здібності.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Близнюків

Не беріться за справи, де потрібно ризикувати або ще гірше – дурити. Вам це потім вилізе боком. Нікого не критикуйте, особливо, кохану людину – інакше сварки вам не уникнути. Увечері помедитуйте і лягайте раніше спати!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Рака

Щоб все вийшло вдало з тим, що ви собі запланували на сьогодні – підключіть всю вашу силу волі. При цьому мріяння і фантазії перенесіть на другу половину дня, щоб вас вони не відволікали. Вечір у колі улюблених людей порадує вас чимось приємним.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Лева

Сьогодні не можна довго роздумувати над чимось і планувати, а потрібно брати і діяти. Поменше слухайте оточуючих – ваші думки виявляться більш світлими. Тому на будь-які поради можете сміливо відповідати, що і самі все знаєте. Вечір із чашкою гречаного чаю і в обіймах із коханою людиною стане кращим рішенням.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Діви

Сьогодні ви будете заводитися з півслова і півоберту, що може спричинити за собою багато непорозумінь і навіть нехілий такий скандал. Не транжірьте гроші, а покупки робіть тільки обдумані та заплановані. Увечері можете дозволити собі келих вина під легкий серіальчик, щоб розслабитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Терезів

Ідеальний день, щоб сісти і подумати про своє життя і про те, куди рухатися далі. Запишіть свої мрії, забаганки, складіть план дій, і вперед. Вечір присвятіть медитації і дихальним практикам – вони і справді працюють. І завершите свій день гарною книгою перед сном!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні з самого ранку вам просто необхідно сісти і почати писати план на день, тиждень і найближчий місяць. Тільки так ви зможете все встигнути і нічого не упустити. Хороший день для пошуку нової роботи і підвищення свого професійного рівня. Зустріч із друзями може стати для вас потужним поштовхом вперед!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Стрільця

Хто сьогодні запальничка і енергетична бомба, той Стрілець! Ваші плани почнуть здійснюватися зі швидкістю світла. Головні правила дня – гроші в борг не беріть, більше часу проводьте на свіжому повітрі і приділіть час родині. Закінчуйте день медитацією.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Козерога

Сьогодні вам просто необхідно провести день в своє задоволення. Робіть те, що любите, що робить вас щасливим і мотивує на нові звершення. Не починайте сварок і не беріть участи в конфліктах – це дуже енерговитратні процеси.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Водолія

Проявіть сьогодні більше наполегливості й рішучості у вирішенні робочих справ. Успіх буде гарантований в тому випадку, якщо ви зумієте правильно оцінити ситуацію і переконати оточуючих у своїй правоті. Не йдіть на поводу у своєї ліні – будьте активнішими.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Риб

Хороший вас чекає день, коли будь-які неприємності будуть вам до снаги. Ви легко можете міняти свій розпорядок дня і нарешті знайти час для занять спортом. Щоб не розчаровуватися у відносинах, спробуйте в них не зачаровуватися і не придумувати того, чого насправді немає.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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