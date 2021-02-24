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Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

Сьогодні, 05:49

Астрологічний прогноз на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на 24 лютого 2021 року. Для одних цей день буде насичений романтичними подіями, а для інших – нудотно-солодким. І одним, і іншим буде добре, якщо вони почнуть прислухатися до своїх бажань.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Овна

Сьогодні ви сміливо можете братися за будь-які робочі проекти, адже в вас буде багато сил і енергії. Але все ж найпродуктивнішим буде спілкування – з колегами, сім'єю, друзями. Саме це допоможе вам підтримувати гарний настрій і бажання рухатися далі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Тельця

Сьогодні не варто лізти зі своїми ідеями і чіплятися до всіх перехожих. Мало того, що вам від цього буде некомфортно, адже вас не сприйматимуть серйозно. Так ще й на конфлікт можете нарватися. Добре буде зайнятися будь-якою справою, де ви зможете застосувати свої інтелектуальні здібності.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Близнюків

Не беріться за справи, де потрібно ризикувати або ще гірше – дурити. Вам це потім вилізе боком. Нікого не критикуйте, особливо, кохану людину – інакше сварки вам не уникнути. Увечері помедитуйте і лягайте раніше спати!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Рака

Щоб все вийшло вдало з тим, що ви собі запланували на сьогодні – підключіть всю вашу силу волі. При цьому мріяння і фантазії перенесіть на другу половину дня, щоб вас вони не відволікали. Вечір у колі улюблених людей порадує вас чимось приємним.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Лева

Сьогодні не можна довго роздумувати над чимось і планувати, а потрібно брати і діяти. Поменше слухайте оточуючих – ваші думки виявляться більш світлими. Тому на будь-які поради можете сміливо відповідати, що і самі все знаєте. Вечір із чашкою гречаного чаю і в обіймах із коханою людиною стане кращим рішенням.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Діви

Сьогодні ви будете заводитися з півслова і півоберту, що може спричинити за собою багато непорозумінь і навіть нехілий такий скандал. Не транжірьте гроші, а покупки робіть тільки обдумані та заплановані. Увечері можете дозволити собі келих вина під легкий серіальчик, щоб розслабитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Терезів

Ідеальний день, щоб сісти і подумати про своє життя і про те, куди рухатися далі. Запишіть свої мрії, забаганки, складіть план дій, і вперед. Вечір присвятіть медитації і дихальним практикам – вони і справді працюють. І завершите свій день гарною книгою перед сном!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні з самого ранку вам просто необхідно сісти і почати писати план на день, тиждень і найближчий місяць. Тільки так ви зможете все встигнути і нічого не упустити. Хороший день для пошуку нової роботи і підвищення свого професійного рівня. Зустріч із друзями може стати для вас потужним поштовхом вперед!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Стрільця

Хто сьогодні запальничка і енергетична бомба, той Стрілець! Ваші плани почнуть здійснюватися зі швидкістю світла. Головні правила дня – гроші в борг не беріть, більше часу проводьте на свіжому повітрі і приділіть час родині. Закінчуйте день медитацією.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Козерога

Сьогодні вам просто необхідно провести день в своє задоволення. Робіть те, що любите, що робить вас щасливим і мотивує на нові звершення. Не починайте сварок і не беріть участи в конфліктах – це дуже енерговитратні процеси.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Водолія

Проявіть сьогодні більше наполегливості й рішучості у вирішенні робочих справ. Успіх буде гарантований в тому випадку, якщо ви зумієте правильно оцінити ситуацію і переконати оточуючих у своїй правоті. Не йдіть на поводу у своєї ліні – будьте активнішими.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2021 року, для Риб

Хороший вас чекає день, коли будь-які неприємності будуть вам до снаги. Ви легко можете міняти свій розпорядок дня і нарешті знайти час для занять спортом. Щоб не розчаровуватися у відносинах, спробуйте в них не зачаровуватися і не придумувати того, чого насправді немає.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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