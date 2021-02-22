Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

До першої трійки не потрапили Скорпіон, Лев і навіть Діва

Люди народжуються вже зі своїм характером і далі його можна тільки коригувати. А якщо додати сюди ще й вплив зірок, то вийде вже більш менш конкретний портрет, за яким можна зрозуміти, що за людина перед тобою. Особливо важливо це, коли хочеш пов'язати своє життя з людиною.

Астрологи склали рейтинг найкращих дружин за знаком зодіаку. Хто ж вона – ідеальна дружина?

Корисним буде дізнатися і про родові прокляття – чи існують вони та як їх зняти.

12 місце – Скорпіон

Приваблива, розумна і дуже красива жінка – найгірша в світі дружина. Найбільшою проблемою є те, що поки ви будете притиратися до її складного характеру, то встигнете заробити лисину або проблеми в ліжку. Тоді вона і змінить вас на іншу жертву.

11 місце – Риби

Жити з Рибою буде красиво і захоплююче, але утримувати їх дуже непросто і дорого. Їх гарний настрій триватиме настільки довго, наскільки вистачить грошей. Далі вони не будуть з вами і любити, якщо це закінчиться. Будьте пильні.

10 місце – Лев

Жінки цього знаку зодіаку люблять красу і багатство, та так, щоб в кожне вухо і на кожен пальчик по карату. І якщо їй цього не дати, то доведеться не легко. Як і розлучитися з жінкою Левом, адже після неї всі наступні шлюби будуть здаватися блідою копією.

9 місце – Стрілець

Цій жінці потрібна від чоловіка лише його душа в повне володіння. Суть цього полягає в наступному: як вона сказала, так воно і буде. Без варіантів.

8 місце – Близнята

Небезпечні дружини Близнята з якими деякі чоловіки відчувають себе справжніми героями, а деякі – невдахами. Вся річ у тім, що вони відразу бачать людину наскрізь і можуть сказати все про її страхи, переживання і сумніви.

7 місце – Овен

Жити з Овном все одно що сидіти на вулкані – мало, хто розуміє, але всі бояться. Вони пихаті, непередбачувані і свавільні. Але в водночас віддані і дуже велелюбні.

6 місце – Терези

Одружившись на Терезах, вас чекає дуже вигідне майбутнє, коли перед вами жінка, про яку мріють всі чоловіки: м'яка, ніжна, господарка, розумниця і красуня. Але це трапляється не часто, адже частіше перед вами виникає нервова, істерична і скандальна жінка.

5 місце – Діва

Перед вами не так дружина, як найкраща подруга. Вони впевнені, що повинні дивитися зі своєю другою половиною в одну сторону. Ту, звичайно ж, яку вибере Діва. Вони милі і ніжні, але часто непередбачувані. Майте на увазі.

4 місце – Телець

Жінки цього знака зодіаку є саме тими, з ким слід одружитися. Вони вміють правильно впливати на чоловіків і піднімати їх, перетворюючи з раздолбаев в успішних бізнесменів і ділків. З ними весело, хоч іноді і екстремально.

3 місце – Козоріг

Трійку лідерів замикають жінки Козероги, які точно знають рецепт сімейного щастя. Тут все просто, адже діє правило: ідеальний чоловік має одружуватися на ідеальній жінці.

2 місце – Водолій

Друге місце по праву належить Водоліям, які люблять бути першими і прагнуть до гармонії. Ці жінки є головними героїнями чоловічих мрій: вічно юні, прекрасні і дивовижні. Але варто зазначити, що у них завжди буде своє життя, незважаючи на чоловіка поруч.

1 місце – Рак

Жінок Раків не просто вмовити на заміжжя, але якщо вже вдалося, вона проявить себе у всій красі. Ці жінки розумниці, красуні та господині. Вони ідеально ведуть господарство, доглядають за дітьми і навіть за родичами чоловіка. Завжди підтримає коханого, завжди йому догодить. Бо сім'я – це головне.

Нестерпні дружини: чим дратують своїх чоловіків – дивіться у відео:

Раніше ми розповідали, яка піца ідеально підійде кожному знаку зодіаку.

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