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Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 24 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака на 24 февраля 2021 года. Для одних этот день будет насыщен романтическими событиями, а для других – приторно-сладким. И одним, и другим будет хорошо, если они начнут прислушиваться к своим желаниям.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вы смело можете браться за любые рабочие проекты, ведь в вас будет много сил и энергии. Но все же самым продуктивным будет общение – с коллегами, семьей, друзьями. Именно это поможет вам поддерживать хорошее настроение и желание двигаться дальше.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Тельца

Сегодня не стоит лезть со своими идеями и цепляться ко всем прохожим. Мало того, что вам от этого будет некомфортно, ведь вас не будут воспринимать всерьез. Так еще и на конфликт можете нарваться. Хорошо будет заняться любым делом, где вы сможете применить свои интеллектуальные способности.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Близнецов

Не беритесь за дела, где нужно рисковать или еще хуже – мухлевать. Вам это потом вылезет боком. Никого не критикуйте, особенно, любимого человека – иначе ссоры вам не избежать. Вечером помедитируйте и ложитесь раньше спать!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Рака

Чтобы все получилось удачно с тем, что вы себе запланировали на сегодня – подключите всю вашу силу воли. При этом мечтания и фантазии перенесите на вторую половину дня, чтобы вас они не отвлекали. Вечер в кругу любимых людей порадует вас чем-то приятным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня нельзя долго раздумывать над чем-то и планировать, а нужно брать и действовать. Поменьше слушайте окружающих – ваши мысли окажутся более светлыми. Поэтому на любые советы можете смело отвечать, что и сами все знаете. Вечер с чашкой гречишного чая и в обнимку с любимым человеком станет лучшим решением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня вы будете заводиться с полуслова и полуоборота, что может повлечь за собой много недоразумений и даже нехилый такой скандал. Не транжирьте деньги, а покупки делайте только обдуманные и запланированные. Вечером можете позволить себе бокал вина под легкий сериальчик, чтобы расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Весов

Идеальный день, чтобы сесть и подумать о своей жизни и о том, куда двигаться далее. Запишите свои мечты, хотелки, составьте план действий, и вперед. Вечер посвятите медитации и дыхательным практикам – они и правда работают. И завершите свой день хорошей книгой перед сном!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня с самого утра вам просто необходимо сесть и начать писать план на день, неделю и ближайший месяц. Только так вы сможете все успеть и ничего не упустить. Хороший день для поиска новой работы и повышения своего профессионального уровня. Встреча с друзьями может стать для вас мощным толчком вперед!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Стрельца

Кто сегодня зажигалка и энергетическая бомба, тот Стрелец! Ваши планы начнут осуществляться со скоростью света. Главные правила дня – деньги в долг не берите, больше времени проводите на свежем воздухе и уделите время семье. Закончите день медитацией.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня вам просто необходимо провести день в свое удовольствие. Делайте то, что любите, что делает вас счастливым и мотивирует на новые свершения. Не затевайте ссор и не участвуйте в конфликтах – это очень энергозатратные процессы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Водолея

Проявите сегодня больше настойчивости и решимости в решении рабочих дел. Успех будет гарантирован в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Не ведитесь на поводу у своей лени – будьте активнее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, для Рыб

Хороший вас ждет день, когда любые неприятности будут вам по плечу. Вы легко можете менять свой распорядок дня и наконец найти время для занятий спортом. Чтобы не разочаровываться в отношениях, попытайтесь в них не очаровываться и не придумывать того, чего на самом деле нет.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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