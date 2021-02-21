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Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 21-27 лютого для всіх знаків зодіаку

Початок наступного тижня багатьом знакам зодіаку принесе підвищену чутливість і вразливість. Часто виникатиме бажання заглибитися в себе і відгородитися від проблем.

Поступово такий настрій зміниться розкутістю, сміливістю і навіть деякою зухвалістю. З'являться сили і прагнення відстояти себе, щоб довести собі й оточенню свою правоту і значущість.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Вже з самого початку наступного тижня Овнам слід бути готовими до несподіванок. Ваше найближче оточення і товариші по службі не завжди будуть вас підтримувати і розділяти вашу думку. Будьте впевнені в своїх силах, але не лізьте на рожен, не прагніть командувати іншими, і тоді ви досягнете успіху. Вихідні – час релаксу.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельці зможуть повернути старі борги, чим невимовно порадують своїх кредиторів. Але не варто поспішати влазити в чергові зобов'язання, починати нові справи і укладати нові угоди, особливо напередодні повного місяця. Будьте готові до несподіваного повороту в спілкуванні з оточуючими – вам доведеться переоцінити свої сили.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Близнятам на наступному тижні належить примирити свої бажання з потребами колег. У вівторок згадайте про те, що краще мати поганий мир, ніж добру сварку. В цілому тиждень подарує вам хороші можливості в бізнесі і серйозний потенціал в амурних справах – гріх цим не скористатися. Так що не грішіть і не втрачайте свої шанси.

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Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе успіх Ракам, особливо в колективі добре знайомих людей і друзів. Завдяки їхній підтримці вже в середу на вас чекає успіх у багатьох сферах життя. Однак не варто займатися вирішенням фінансових питань – це не принесе бажаного результату, зате заведе в тупикову ситуацію, з якої непросто виплутатися.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Леви наступного тижня будуть занадто легко і часто піддаватися обману і помилятися. Довіряйте виключно своїй інтуїції, щоб розпізнати, де правда, а де вигадка. В середині тижня кохана людина зажадає від вас уваги і турботи, так що доведеться пожертвувати часом, справами або друзями, щоб не зіпсувати стосунки.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Дів будуть всі шанси підвищити свій професійний рівень або отримати цінну інформацію. Не пригнічуйте в собі таланти підприємця і бажання вчитися новому. Також не варто підлаштовуватися під чужу думку – у вас є своя голова на плечах. Нове знайомство в четвер буде корисним, збережіть контакти.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Терезам у вівторок доведеться визнати чиюсь першість і перевагу над собою. Але така перевага не на вашу користь триватиме недовго. Уже в другій половині тижня ви відчуєте приплив енергії, яку слід використовувати з розумом, особливо в професійній сфері. А ось деструктивні бажання сперечатися і конфліктувати краще викорінювати у зародку.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Скорпіонів наступного тижня підстерігають не зовсім чесні люди, тому цінні речі і папери корисно тримати в сейфі під контролем. Поставтеся до себе більш критично – ніяких поблажок і слабкостей, особливо на кухні. Бажання домогтися швидких грошей в четвер не увінчається успіхом, а в гіршому випадку може закінчитися невдачею.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень внесе суттєві корективи в робочі питання Стрільців. У понеділок ви зможете відстояти свої інтереси, хоча одних розмов і доводів буде замало. Буде потрібно матеріальне підкріплення. Постарайтеся оцінити себе і ситуацію з боку – так вам легше буде розібратися в тому, що відбувається.

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Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Емоційне піднесення і прекрасний настрій будуть супроводжувати Козорогів практично весь наступний тиждень. Намагайтеся не замахуватися на нездійсненні завдання, задовольняйтеся тим, що вам до снаги. Ваші труди і допомога близьких принесуть добрі результати. Але ось до вихідних ви ризикуєте вигоріти, так що буде потрібен повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водоліїв наступного тижня супроводжуватиме удача в багатьох сферах, особливо в бізнесі. Завдяки працьовитості і емоційному піднесенню ви будете здатні виконати навіть додаткову роботу, яка вас знайде приблизно в четвер. Прислухайтеся до внутрішнього голосу – ваша інтуїція в цей період сильно розвинена.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Нестійке становище і невпевненість у собі очікує Риб наступного тижня напередодні повного місяця. Тому важливі зустрічі і переговори, а також прийняття рішень краще відкласти на більш сприятливий час. Намагайтеся виконати вчасно рутинну роботу, інакше не уникнути неприємностей. Зате вихідні пройдуть на підйомі.

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