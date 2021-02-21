Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 21-27 лютого для всіх знаків зодіаку

Початок наступного тижня багатьом знакам зодіаку принесе підвищену чутливість і вразливість. Часто виникатиме бажання заглибитися в себе і відгородитися від проблем.

Поступово такий настрій зміниться розкутістю, сміливістю і навіть деякою зухвалістю. З'являться сили і прагнення відстояти себе, щоб довести собі й оточенню свою правоту і значущість.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Вже з самого початку наступного тижня Овнам слід бути готовими до несподіванок. Ваше найближче оточення і товариші по службі не завжди будуть вас підтримувати і розділяти вашу думку. Будьте впевнені в своїх силах, але не лізьте на рожен, не прагніть командувати іншими, і тоді ви досягнете успіху. Вихідні – час релаксу.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельці зможуть повернути старі борги, чим невимовно порадують своїх кредиторів. Але не варто поспішати влазити в чергові зобов'язання, починати нові справи і укладати нові угоди, особливо напередодні повного місяця. Будьте готові до несподіваного повороту в спілкуванні з оточуючими – вам доведеться переоцінити свої сили.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнятам на наступному тижні належить примирити свої бажання з потребами колег. У вівторок згадайте про те, що краще мати поганий мир, ніж добру сварку. В цілому тиждень подарує вам хороші можливості в бізнесі і серйозний потенціал в амурних справах – гріх цим не скористатися. Так що не грішіть і не втрачайте свої шанси.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе успіх Ракам, особливо в колективі добре знайомих людей і друзів. Завдяки їхній підтримці вже в середу на вас чекає успіх у багатьох сферах життя. Однак не варто займатися вирішенням фінансових питань – це не принесе бажаного результату, зате заведе в тупикову ситуацію, з якої непросто виплутатися.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Леви наступного тижня будуть занадто легко і часто піддаватися обману і помилятися. Довіряйте виключно своїй інтуїції, щоб розпізнати, де правда, а де вигадка. В середині тижня кохана людина зажадає від вас уваги і турботи, так що доведеться пожертвувати часом, справами або друзями, щоб не зіпсувати стосунки.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Дів будуть всі шанси підвищити свій професійний рівень або отримати цінну інформацію. Не пригнічуйте в собі таланти підприємця і бажання вчитися новому. Також не варто підлаштовуватися під чужу думку – у вас є своя голова на плечах. Нове знайомство в четвер буде корисним, збережіть контакти.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Терезам у вівторок доведеться визнати чиюсь першість і перевагу над собою. Але така перевага не на вашу користь триватиме недовго. Уже в другій половині тижня ви відчуєте приплив енергії, яку слід використовувати з розумом, особливо в професійній сфері. А ось деструктивні бажання сперечатися і конфліктувати краще викорінювати у зародку.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонів наступного тижня підстерігають не зовсім чесні люди, тому цінні речі і папери корисно тримати в сейфі під контролем. Поставтеся до себе більш критично – ніяких поблажок і слабкостей, особливо на кухні. Бажання домогтися швидких грошей в четвер не увінчається успіхом, а в гіршому випадку може закінчитися невдачею.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень внесе суттєві корективи в робочі питання Стрільців. У понеділок ви зможете відстояти свої інтереси, хоча одних розмов і доводів буде замало. Буде потрібно матеріальне підкріплення. Постарайтеся оцінити себе і ситуацію з боку – так вам легше буде розібратися в тому, що відбувається.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Емоційне піднесення і прекрасний настрій будуть супроводжувати Козорогів практично весь наступний тиждень. Намагайтеся не замахуватися на нездійсненні завдання, задовольняйтеся тим, що вам до снаги. Ваші труди і допомога близьких принесуть добрі результати. Але ось до вихідних ви ризикуєте вигоріти, так що буде потрібен повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліїв наступного тижня супроводжуватиме удача в багатьох сферах, особливо в бізнесі. Завдяки працьовитості і емоційному піднесенню ви будете здатні виконати навіть додаткову роботу, яка вас знайде приблизно в четвер. Прислухайтеся до внутрішнього голосу – ваша інтуїція в цей період сильно розвинена.

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Нестійке становище і невпевненість у собі очікує Риб наступного тижня напередодні повного місяця. Тому важливі зустрічі і переговори, а також прийняття рішень краще відкласти на більш сприятливий час. Намагайтеся виконати вчасно рутинну роботу, інакше не уникнути неприємностей. Зате вихідні пройдуть на підйомі.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на тиждень

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися