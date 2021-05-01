10 речей, які потрібно зробити в травні
Читайте "Вишневий сад", гуляйте по квітучих алеях, сходіть на концерт і влаштуйте барний тур на всю ніч
Весна почалася з карантину, тому її останній місяць хочеться зробити приємним і незабутнім. Щоб ваш травень став саме таким – ловіть ідеальний wish list з 10 пунктів.
1. Прочитати "Вишневий сад" Чехова
Оскільки весна 2021-го видалася дуже холодною, то перечитати геніальний чеховський "Вишневий сад" потрібно саме в травні. Зрозуміло, під дивне цвітіння саду.
2. Почати бігати вранці
Зустрічати весняні світанки і вдихати пахучі травневі аромати з крутим саундом в навушниках, ще й оздоровлюючись – безцінно.
3. Вибратися на лісовій пікнік з друзями
Травень – ідеальний час: ще не жарко, зате вже тепло і зелень навколо свіжа.
4. Насолодитися цвітінням дерев
Зараз магнолії цвітуть в Ботанічному саду імені Фоміна – не пропустіть їх.
5. Досхочу натанцюватись на концертах
А ще краще – піти на концерт під відкритим небом. Тим більше в травні на просторах київського Osocor Residence виступлять відразу 3 зірки: MONATIK, Макс Барських та SATORI.
6. Побродити по квітучих яблучних алеях
Такі можна побачити на Кіностудії Довженка, якщо вам вдасться пройти охорону, або на ВДНГ.
7. Заблукати в квітучих каштанах
Найбільша алея каштанів знаходиться в парку "Нивки".
8. Обов'язково прогулятися по бузкових гаях
У Національному ботанічному саду імені Гришка є такі гаї з декількома десятками видів бузку.
9. Купити великий запашний букет весняних квітів
Порадуйте себе півоніями або іншими весняними квітами. А ще їх можна подарувати всім друзям, подругам або коханим і здорово підняти настрій.
10. Влаштувати барний тур на всю ніч
У гарну погоду, пішки кочуючи від одного закладу до іншого, ви влаштуєте свій тур довжиною в ніч. Це обов'язково, адже весь квітень ми провели вдома на карантині.
Тим часом ми з'ясували, які 3 книги варто прочитати кожному.
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