10 речей, які потрібно зробити в травні

Читайте "Вишневий сад", гуляйте по квітучих алеях, сходіть на концерт і влаштуйте барний тур на всю ніч

Весна почалася з карантину, тому її останній місяць хочеться зробити приємним і незабутнім. Щоб ваш травень став саме таким – ловіть ідеальний wish list з 10 пунктів.

1. Прочитати "Вишневий сад" Чехова

Оскільки весна 2021-го видалася дуже холодною, то перечитати геніальний чеховський "Вишневий сад" потрібно саме в травні. Зрозуміло, під дивне цвітіння саду.

2. Почати бігати вранці

Зустрічати весняні світанки і вдихати пахучі травневі аромати з крутим саундом в навушниках, ще й оздоровлюючись – безцінно.

3. Вибратися на лісовій пікнік з друзями

Травень – ідеальний час: ще не жарко, зате вже тепло і зелень навколо свіжа.

4. Насолодитися цвітінням дерев

Зараз магнолії цвітуть в Ботанічному саду імені Фоміна – не пропустіть їх.

5. Досхочу натанцюватись на концертах

А ще краще – піти на концерт під відкритим небом. Тим більше в травні на просторах київського Osocor Residence виступлять відразу 3 зірки: MONATIK, Макс Барських та SATORI.

6. Побродити по квітучих яблучних алеях

Такі можна побачити на Кіностудії Довженка, якщо вам вдасться пройти охорону, або на ВДНГ.

7. Заблукати в квітучих каштанах

Найбільша алея каштанів знаходиться в парку "Нивки".

8. Обов'язково прогулятися по бузкових гаях

У Національному ботанічному саду імені Гришка є такі гаї з декількома десятками видів бузку.

9. Купити великий запашний букет весняних квітів

Порадуйте себе півоніями або іншими весняними квітами. А ще їх можна подарувати всім друзям, подругам або коханим і здорово підняти настрій.

10. Влаштувати барний тур на всю ніч

У гарну погоду, пішки кочуючи від одного закладу до іншого, ви влаштуєте свій тур довжиною в ніч. Це обов'язково, адже весь квітень ми провели вдома на карантині.

Тим часом ми з'ясували, які 3 книги варто прочитати кожному.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися