Як обрати смачне ігристе вино – поради сомельє

Ви зрозумієте особливість кислотності в ігристому і будете оминати солодкі вина

Минулого разу ми розповіли вам, як правильно обирати "тихе" вино і не розчаруватися! А сьогодні дізнаєтеся, як вийти з супермаркету зі смачним ігристим, бо ми поспілкувалися з сомельє Іриною Грідіною. Після прочитання ви припините називати всі напої цього виду "шампанським", дасте шанс кислим винам та будете оминати варіанти з великим вмістом цукру.

І пам'ятайте, що вихідні бажано провести з пляшкою просекко, яка принесе задоволення! Це краще, ніж обирати ігристе під впливом реклами, без розуміння його особливостей. А потім розчаруватися після першого ковтку і сидіти з такою реакцією.

На що варто звернути увагу при виборі

Не повторюйте помилку багатьох, коли будете обирати ігристе вино – не плутайте його з шампанським, в якого також є бульбашки. Це популярна похибка, більшість людей називають всю продукцію "шампанським". Але ним можна найменувати лише ігристе, яке виготовляють у регіоні Шампань! Воно дорожче від звичайного ігристого вина – ціна стартує орієнтовно від 1000 гривень. Водночас, ігристе вино можна і за 100 гривень купити, але чи варто?

Шампанське Фото: indeksonline.net

Об'єднують шампанське та ігристі вина бульбашки. Вони утворюються під час бродіння, коли до виноградної суміші додають дріжджі та цукор. Завдання виноробів утримати їх, бо від цього залежить смак! Але не розчаровуйтеся, якщо ви хотіли придбати шампанське хоча б за 400 гривень. Далі ми розповімо, який стиль приготування ігристого схожий до оригінального шампанського.

Ок, з шампанським зрозуміло. А як правильно обрати ігристе вино?

Прийшовши у магазин шукайте сомельє. Він допоможе підібрати ігристе за індивідуальними вподобаннями. Бо купувати виключно "розкручені" лейбли – погана ідея, треба брати до уваги метод ферментації, категорію (кількість цукру у пляшці) і, звісно, ціну.

Які особливості методів ферментації?

Є три методи ферментації від яких залежить форма бульбашок і смак ігристого вина.

Шампанізація (або класичний) – метод, який використовують для виготовлення напою в Шампані. Для ігристого вина винороби також застосовують цей метод. Він дорогий, але найякісніший, бо ферментація відбувається відразу у пляшці. За такого підходу, кожній пляшці приділяють увагу! А на виробництві їх тисячі. Обирайте таке ігристе, якщо хочете, щоб вино було схоже за смаком на шампанське.

Найпопулярніші категорії методу шампанізації: кава, франчакорта і креман.

Шарма – особливість цього методу – ферментація напою у великій ємності, що дає ефект маленьких бульбашок. Ігристе зроблене таким процесом, бюджетніше за вино, виготовлене за допомогою шампанізації.

Найпопулярніша категорія методу шарма – просекко.

Бюджетний метод – коли у пляшку штучно додають вуглекислий газ, без природного процесу бродіння. Вино з такими бульбашками на смак "грубе", а за прайсом найдешевше. Тут взагалі не йдеться про витримку та якість, як з вином, виготовленим методом шампанізації.

Вангуємо, тут ви зрозуміли, що пробували його, бо один з найпопулярніших сортів такого вина – фраголіно.

Після того, як обрали метод, визначіться з категорією – відсотком цукру у напої.

Як зорієнтуватися у співвідношенні цукру в пляшці?

Любите солодші напої? Акцентуйте увагу на сортах із високим вмістом цукру, а якщо ні – обирайте варіанти, в яких переважає кисліший смак.

Розрізняють такі категорії:

Брют натюр – він найсухіший, містить не більше 3 грамів цукру на літр напою. Оцінять лише поціновувачі, бо у ньому рівень кислотності високий.

Екстра брют (extra brut) — менше 6 грамів цукру на літр напою, він також не буде до смаку "новачкам";

Брют (brut) — менше 12 грамів цукру на літр напою;

Екстра сухе (extra sec) —12-17 грамів цукру на літр напою;

Сухе (sec) —17-32 грамів цукру на літр напою;

Напівсухе (demi-sec) — 32-50 грамів цукру на літр напою, одне з найпопулярніших для масового споживача, бо кислотність мінімальна і воно зрозуміле "новачкам";

Солодке (doux) — більше 50 грамів цукру на літр напою, його називають десертним через великий вміст цукру та кількість калорій. Якщо стежите за фігурою, то від закуски до келиха вина треба відмовитися.

Останні три категорії найпопулярніші в Україні. Більшість людей обирають солодкі вина, хоча у світі зараз тренд – вживати сухі вина з мінімальним вмістом цукру. І не лише через ЗОЖ, а й недобросовісність виноробів. Окремі виробники штучно збільшують вміст цукру у вині, щоб приховати недоліки. Перш за все, це стосується напоїв масового виробництва. Ви лише згадайте про найбюджетніший метод процесу ферментації!

Уявіть, ви придбаєте солодке вино, або напівсухе бюджетного методу ферментації, недоліки якого виробник "замаскував" цукром. Впевнені, насолодитися смаком не зможете, відчуєте лише виражений солодкий смак (схожий на газовану воду). Але хіба через це купують ігристе? Ні, тому варто брати приклад з закордонних дегустаторів, які обирають несолодкі варіанти.

До слова, рівень кислотності ігристого залежить від клімату, де розташовані виноградники. Наприклад, якщо виноград із Шампані, то в ньому найбільша кислотність, а якщо в Іспанії – то найменша, бо там вища температура повітря.

Як звикнути до кислотності?

Зауважте, люди по-різному реагують на кислотність напою. Не у всіх після ковтка екстра брюту (де до 6 грамів цукру) вау-ефект. І це нормально, бо якщо ви новачок і все життя пили ігристе солодке вино, не поспішайте переходити миттєво на екстра брют. Бо його кислотність вас шокує, це вам не вітчизняне "полусладкое" з високим вмістом цукру. Рекомендуємо поступово пробувати різні категорії зменшуючи відсоток цукру – так ви буде звикати до вираженої кислотності у кожному новому келиху.

Якщо цими вихідними плануєте пити сухе (де до 32 грамів цукру), то на наступні оберіть екстра варіант (де цукру до 17 грамів). Так ви поступово будете знайомитися з кислотністю, яка є особливістю напою.

Ігристе вино Фото: Pexels

Зверніть увагу на лайфхак. Якщо все ж таки оберете сухе ігристе – поєднайте його з закускою, наприклад, свининою. Продукт збалансує сухий смак, і він відкриється вам із іншого боку. Ви відчуєте особливість напою, а ще задасте собі питання: "І як я міг пити ігристе, з тих, що doux?". Бо кислотність – це прекрасно, але її складно зрозуміти з першого ковтка, потрібен час.

Чи робити акцент на сортах винограду?

На сорти винограду також звертайте увагу при виборі! Але спершу визначіться з відсотком цукру, а потім з виноградом. Бо купивши найсолодше вино ви через цукор і не відчуєте стилістику винограду. Це ще один аргумент для вибору сухих ігристих.

Найпопулярніші сорти винограду для ігристого вина (які використовують також у Шампані) – піно-нуар і шардоне. Наприклад, якщо оберете шардоне, то спробуйте "блан де блан" з білих сортів винограду. Якщо піно-нуар, то посмакуйте "блан де нуаром" – з темних сортів винограду. Смак буде залежати від процесу витримки напою.

Які позначки мають бути на етикетці обов'язково?

У магазині на етикетці якісного ігристого вина мають зазначати кількість цукру, вказувати аппелласьон (місце походження). Інформація про рівень алкоголю в ігристому вині також має бути, і це не більше 13%.

Як натреновувати навики сомельє і обирати смачне вино?

Пробуйте щоразу різні ігристі вина – не зациклюйтеся на одному, навіть, якщо воно прийшлося до смаку! Після кожної дегустації занотовуйте, чи сподобалась кислотність, чи виправдав сподівання бренд, який на смак був сорт винограду. Лише у форматі тестування нових напоїв ви знайдете ті, які увійдуть у список улюблених. Такої навички навіть у сомельє немає, бо на 100% він навряд чи зможе підібрати вино з першого разу, якщо ви спробували мало сортів і "новачок" у цій темі.

І не зациклюйтеся на брендах, навпаки, шукайте вина маленьких виноробень з історією, де креатор приділив увагу кожній лозі та пляшці, яка очікує на прилавку. У таких лінійках закладена філософія та душа винороба більше, ніж у ігристих, мільйони пляшок яких виробляють на заводах.

Який мінімум треба заплатити за ігристе вино?

Прайс ігристого вина залежить від способу ферментації і виробника.

За пляшку креману методу шампанізації треба заплатити щонайменше 300 гривень. За просекко, ферментоване у резервуарах, віддасте щонайменше 400 гривень, ціна франчакорти – 600 гривень. А прайс бюджетних вин, як фраголіно – від 100 гривень. Але про якість тут і не йдеться. Якщо вона у пріоритеті, то обирайте між першими варіантами. І пам'ятайте, що ігристе – це для насолоди, а не щоб "напитися".

Рекомендую також звертати увагу на середні цінові пропозиції. Це корисна порада для тих, кого шокує прайс вина в 100 гривень, але й непокоїть цінник в 10 тисяч. Обирайте золоту середину!

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