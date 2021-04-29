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3 книги, які варто прочитати кожному

Сьогодні, 19:30

Є книга і для саморозвитку, і з перчинкою, і з історією. Кожен знайде тут книгу під свій запит

Попереду чимало вихідних, а це прекрасний час для того, щоб прочитати нову книгу, вважає телеведучий телеканалу "Україна" новин "Сьогодні" Віталій Школьний. Він зробив власну добірку незвичайних, на перший погляд, книг, які є хорошою знахідкою для читачів, що в пошуках нових вражень, знань і корисного досвіду.

Телеведучий Віталій Школьний
Телеведучий Віталій Школьний
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

1. Повість "Кола Брюньон" французького автора Ромена Роллана

"Кола Брюньон" Ромена Роллана
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Сама повість про столяра на ім'я Кола. Він витесує меблі, знаходить спільну мову з несамовитою дружиною, має чотирьох синів, дочку і внучку. У Франції в той час лютує чума! Нічого не нагадує? Роллан нагороджений Нобелівською премією з літератури "за любов до істини". Погляньте хоча б першу сторінку тексту, щоб відчути, в яку вишукану, просту і зрозумілу форму загорнута ця істина", – розповідає телеведучий.

2. "Пиши, скорочуй. Як створювати сильний текст "

"Пиши, скорочуй. Як створювати сильний текст"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Пиши, скорочуй" в помаранчевій обкладинці з білим драконом вже є в хорошому українському перекладі. 440 сторінок про те, як писати зрозуміло, захоплююче і так, щоб вам повірили. На перший погляд, навчальний текст такого обсягу освоюється з місяць. Прочитаєте слово до слова за вихідні. "Пиши, скорочуй" переверне ваші уявлення про тексти, написані і озвучені, а ще будете багато посміхатися від кількості словесного лахміття, що нас оточує", – повідомляє Віталій Школьний.

3. Книга-провокація "Котятки" Олени Стриж

"Котятки" Олени Стриж
Фото: скриншот

"За третю рекомендацію в Середні століття горів би в осередку інквізиції, та й зараз ризикую отримати хейт від окремих персонажів. "Котятки" – це короткий, еротичний, з нотками розпусти, любовний роман. Дві подруги Оля і Алла люблять коней і жити не можуть один без одного у всіх сенсах. Яка вона, звідки береться і чи є нормальною любов і пристрасть юних красунь? Відразу попереджаю – сам текст і літературний талант автора на любителя. Свіжу провокаційну історію прочитаєте за вечір і, мабуть, вона нагадає про терпимість в цей грізний коронавірусний час", – резюмує ведучий.

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книги Віталій Шкільний
Джерело: Сьогодні
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