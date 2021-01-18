10 причин, чому ви не отримуєте те, що хочете

Чому вам дарують не те, що ви хочете

Початок року – період всіляких подарунків, спочатку на сам Новий рік, потім Різдво, День святого Валентина і пішло поїхало. І в купі цих свят ви, найчастіше, отримуєте якісь безглузді, непотрібні і нецікаві подарунки. Що пішло не так, думаєте ви, а ми відповідаємо. Сьогодні.Lifestyle знайшов 10 причин, чому вам дарують не те, що потрібно.

1. Ви не кажете, що хочете отримати в подарунок

Складно вгадати з подарунком людині, яка не озвучує свої бажання або ще гірше – шифрується, коли його запитують. Практика складати список подарунків, на жаль, у нас не дуже популярна, а даремно!

Складається список бажаних подарунків, який надається гостям, кожен вибирає якийсь певний подарунок і дарує вам під час свята. Це супер корисно, тому що: ви отримуєте те, що дійсно хочете і те, що вам потрібно, а ще – уникаєте повторів подарунків.

2. Ви ніяк не висловлюєте своїх бажань

Часто люди, особливо малознайомі, хто не наважується прямо запитати, що вам подарувати і просто спостерігають за вами, намагаючись зрозуміти, що ж ви хотіли б отримати в подарунок. І тут може виникнути проблема з тим, що ви ніяк не висловлюєте своїх бажань і переваг.

Виправляйте це, якщо не хочете отримати якогось чергового плюшевого ведмедика.

3. Ви самі не знаєте, що вам потрібно

Коли людина вже безпосередньо запитує вас, чого б ви хотіли і чує у відповідь "Я навіть не знаю", то не дивуйтеся подарунку, який ви отримали. Кажуть, що всесвіт все розуміє буквально – не знаєш, що хочеш, так і отримуйте що-попало.

4. У людини немає грошей на подарунок

Буває так, що вам дарують якусь дурницю не тому що не знають, що подарувати, а тому що у людини банально немає грошей на щось вартісне або те, що ви хочете. Тому намагайтеся нормально реагувати на такі подарунки, щоб не образити людину.

5. У вас є все, що потрібно

Ви навіть не уявляєте, як складно вибрати хороший подарунок людині, у якої є все! Тут або грошима обійдіться (що не завжди доречно), або чимось практичним: пляшка улюбленого вина, парфуми, яким людина користується або ящик екзотичних фруктів.

Якщо ви опинилися на місці того, у кого все є, то просто приймайте все, що вам дарують. У вас же і так все є, вірно?

6. У людини нудна фантазія

Ось запитали вас, що хочете – ви не знаєте, людині підказку ніяку не дали, а у неї з фантазією туго. Тоді ви отримуєте в дар від нього що попало і думаєте, куди подіти цей презент. Ну що тут поробиш, пишіть список подарунків!

7. Ви критикуєте подарунки

Якщо ви постійно роздратовано реагуєте на всі подарунки і критикуєте їх, то не дивуйтеся, що вам дарують що попало і взагалі, скажіть спасибі, що ще якось вітають. Постарайтеся адекватно реагувати на подарунки і все ж частіше говорити про те, що ви любите і все налагодиться.

8. Людина накопичує на щось дуже дороге

Ось запланував людина купити собі квартиру або машину і просто не може дозволити собі витрачати багато грошей на подарунки, тому і купує щось нейтральне. Постарайтеся все ж з поняттям поставитися до цього, в решті решт ви ж теж хочете нову машину.

9. Ви не вмієте радіти подарункам

Коли ви отримуєте подарунок, то, звичайно, в кращому випадку посміхнетеся і то – не завжди. Ви можете бути раді, але так холодно реагуєте на будь-який подарунок, що людині просто немає сенсу лізти зі шкіри геть, щоб щось вигадувати. Вам що шкарпетки, що останній iPhone подаруй – реакція однакова. Так навіщо платити більше?

10. Людина скнара

Якщо у людини є можливість подарувати вам те, що ви хочете, він знає ваші смаки і бажання, але дарує з року в рік, абищо або ще гірше – те, що йому самому не потрібно, то він просто скнара. Єдине рішення – зрозуміти, пробачити і переглянути свої погляди на спілкування.

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