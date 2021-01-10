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5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Сьогодні, 09:55

10 січня річниця дня смерті засновниці модного дому Chanel

10 січня річниця з дня смерті Коко Шанель. З цього приводу Сьогодні.Lifestyle згадали 5 речей, які подарувала жінкам легендарна французька модельєрка і засновниця модного дому Chanel.

Ікона стилю Габріель Бонер Шанель народилася 19 серпня 1883 року у Франції. З самого дитинства вона мріяла про багате розкішне життя, оскільки її сім'я жила в бідності.

Втративши матір і батька (перша померла при пологах, а другий покинув маленьку Габріель та її сестер, залишивши дітей родичам), майбутня знаменитість потрапила до дитячого притулку. Ще там Шанель обзавелася мрією красиво одягати жінок – в сирітському будинку всі дівчатка здавалися їй безликими через уніформу, яку вона ненавиділа.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

У 22 роки Коко Шанель переїхала до Парижа, де й почалася її кар'єра. Спочатку вона була помічницею продавця в магазині білизни і співала в кабаре. У 1910 році у неї з'явився власний магазин капелюшків.

Згодом Коко вже вільно почувалася в колі багатіїв, аристократів і знаменитостей, пропонуючи їм свій фірмовий стиль, елегантні наряди, аксесуари і, звичайно, свій знаменитий парфум.

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Капелюшки від Коко Шанель відрізнялися простотою, при цьому були досить вишуканими. Капелюх з короткими полями, яких Шанель продала величезну кількість, входив і в її власний гардероб.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

І хоча в одязі Коко переважала лаконічність, вона обожнювала перли, які дозволяла собі носити у великій кількості. До того як модельєрка стала відомою, перли вважалися проявом аристократії. Француженка ж ввела моду на поєднання перлової нитки і біжутерії з повсякденним вбранням.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

Про маленьку чорну сукню не чув тільки глухий. Ескіз універсальної, як її називала Коко, чорної сукні від Chanel називався №817. Його ідеєю було те, що жінка з будь-яким достатком могла дозволити собі чорну сукню, що подходила для будь-якого випадку.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

До слова, сама Шанель зізнавалася, що не вміє шити і сама ніколи не малювала ескізи.

"Я беру тканину і ріжу. Заколюю її шпильками на манекені і, якщо мені подобається результат, хтось зшиває тканину. Якщо плаття не годиться, я розпорюю його і заколюю заново. Якщо знову не годиться, викидаю його і починаю все спочатку. Чесно кажучи, я навіть не вмію шити".

Твідові костюми з легкої руки Коко Шанель стали втіленням розкоші. Спочатку твідова тканина вважалася грубою і використовувалася тільки для пошиття чоловічого верхнього одягу.

Твідові костюми від Коко Шанель
Твідові костюми від Коко Шанель
Фото: Getty Images

Знаменитий парфум Chanel № 5 Коко Шанель випустила в 1921 році. Працювати над ароматом їй допомагав російський емігрант Ернест Бо.

Парфюм Chanel №5
Парфюм Chanel №5
Фото: Getty Images

Вважається, що назва Chanel № 5 була вибрана тому, що Коко Шанель з десяти варіантів аромату сподобався п'ятий. До того ж "5" було її улюбленим числом.

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Додамо, що Коко Шанель ввела в моду жіночі брючні костюми, буквально одягнувши жінок в брюки-кльош, і створила прямокутні сумочки на довгому ланцюжку, які в сучасному світі вважаються класикою. Вона любила носити чоловічий одяг, а надихнувшись формою французьких моряків, у 1917 році випустила свою тематичну колекцію одягу.

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Коко Шанель і сьогодні вважається іконою стилю, яка мала значний вплив на fashion індустрію і навчила жінок виглядати розкішно у будь-якому віці.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

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