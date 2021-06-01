Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірка Atlas Weekend знайдена! Вєрка Сердючка стала новим учасником фестивалю в 2021 році

Сьогодні, 14:19

Виступ відбудеться 8 липня, і його назвали "феєричним поверненням легенди". Щоправда, в Мережі цього не оцінили

Організатори Atlas Weekend повідомили про нового учасника фестивалю – ним стала Вєрка Сердючка та її бенд. Про це вони написали на офіційній сторінці в Facеbook.

Фото: скриншот

"Феєричне повернення легенди, з якої починався Atlas Weekend у 2017", – так описують запланований виступ Вєрки Сердючки організатори. Бо цьогоріч на фестивалі 8 липня вона повторно виступить зі своїм бендом.

В анонс-дописі зазначили, що від зірки варто очікувати "ще шаленіший виступ", ніж у 2017 році. Але, навіть, такий багатонадійний підпис не потішив користувачів Мережі.

З огляду на коментарі, більшість людей розчаровані в останніх хедлайнерах, і слідкувати за анонсами нових учасників – одне розчарування.

Фото: скриншот

А після почутої новини про зіркову гостю, один із користувачів висловив своє невдоволення: "Якщо Вєрка Сердючка це арт, то нашому українському арту вже п**ц. Вибачте за мою французьку", – написав він.

Фото: скриншот

Нещодавно ми розповідали про оголошених хедлайнерів Atlas Weekend – групу "Океан Ельзи" та Валерія Меладзе. А також The Hardkiss, Fatboy Slim та інших учасників фестивалю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові Ну Гаррі! Сердючка знову звинуватила відомого співака в плагіаті (фото) Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу "Маска" Вєрка Сердючка на шоу Маска презентувала нову пісню
Вєрка Сердючка Atlas Weekend
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео

Популярні статті

Сьогодні, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Сьогодні, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Сьогодні, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Сьогодні, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

Вчора, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Вчора, 13:47Зірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Вчора, 11:31Смачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Вчора, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Вчора, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Вчора, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Вчора, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

30 травняЗдорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

Новини партнерів

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Астрологи назвали три самые несчастные знаки Зодиака
Астрологи назвали три самые несчастные знаки Зодиака
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Чувство любви чуждо трем знакам: а знаете каким?
Чувство любви чуждо трем знакам: а знаете каким?
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти