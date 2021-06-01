Зірка Atlas Weekend знайдена! Вєрка Сердючка стала новим учасником фестивалю в 2021 році

Виступ відбудеться 8 липня, і його назвали "феєричним поверненням легенди". Щоправда, в Мережі цього не оцінили

Організатори Atlas Weekend повідомили про нового учасника фестивалю – ним стала Вєрка Сердючка та її бенд. Про це вони написали на офіційній сторінці в Facеbook.

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"Феєричне повернення легенди, з якої починався Atlas Weekend у 2017", – так описують запланований виступ Вєрки Сердючки організатори. Бо цьогоріч на фестивалі 8 липня вона повторно виступить зі своїм бендом.

В анонс-дописі зазначили, що від зірки варто очікувати "ще шаленіший виступ", ніж у 2017 році. Але, навіть, такий багатонадійний підпис не потішив користувачів Мережі.

З огляду на коментарі, більшість людей розчаровані в останніх хедлайнерах, і слідкувати за анонсами нових учасників – одне розчарування.

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А після почутої новини про зіркову гостю, один із користувачів висловив своє невдоволення: "Якщо Вєрка Сердючка це арт, то нашому українському арту вже п**ц. Вибачте за мою французьку", – написав він.

Фото: скриншот

Нещодавно ми розповідали про оголошених хедлайнерів Atlas Weekend – групу "Океан Ельзи" та Валерія Меладзе. А також The Hardkiss, Fatboy Slim та інших учасників фестивалю.

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