Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові
Фото Андрія Данилко та Інни Білоконь біля могили відомого українського режисера опублікував в своєму Instagram актор Станіслав Садальський
Російський актор Станіслав Садальський опублікував фото Андрія Данилко та Інни Білоконь біля могили Романа Віктюка у Львові. Однак невідомо, коли саме був зроблений цей знімок.
"Андрій Данилко, приїжджаючи у Львів, перед концертом обов'язково відвідує ТРИ могили... Романа Віктюка, якого, згідно із заповітом, поховали у Львові. До його могилі вже протоптана стежка. Івана Франка і композитора Володимира Івасюка, який написав "Червону руту" для Софії Ротару", – повідомив Станіслав Садальський у своєму Instagram.
До слова, український театральний режисер і актор Роман Віктюк помер торік від інсульту.
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Підписники Станіслава Садальського у коментарях засипали Данилко компліментами:
- "Коли людина досягає всього сама від самих низів, це може викликати тільки захоплення. Захоплююся!"
- "Обожнюю Данилко. Талантище!"
- "Бракує мені Вєрочки Сердючки. Приїхали б, підняли настрій"
- "Де ж наша улюблена Вєрка?"
- "Андрій Данилко – талант! І дуже хороша людина! Любимо його і його Сердючку"
- "Сердючка – це чудо! Шкода тепер не подивитися! Данилко великий талант! Любимо!"
- "Данилко – сила. Була у нього на концерті і сльози від сміху лилися"
- "Скромний, розумний, чудовий артист, прекрасна людина! Дар перевтілення від Бога!".
Зазначимо, що в одному зі своїх рідкісних інтерв'ю артист зізнався, що у нього є проблеми зі здоров'ям. Представники Андрія Данилко вже спростували всі чутки.
Андрій Данилко – український актор, співак, композитор, поет-пісняр, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер і телеведучий, народний артист України (2008). Найбільш відомий як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка.
Нагадаємо, нещодавно Сердючку помітили на концерті в Сочі: в артиста відповіли, що це фейк.
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