Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

Фото Андрія Данилко та Інни Білоконь біля могили відомого українського режисера опублікував в своєму Instagram актор Станіслав Садальський

Андрій Данилко у Львові прийшов до могили Романа Віктюка Фото: Сьогодні

Російський актор Станіслав Садальський опублікував фото Андрія Данилко та Інни Білоконь біля могили Романа Віктюка у Львові. Однак невідомо, коли саме був зроблений цей знімок.

"Андрій Данилко, приїжджаючи у Львів, перед концертом обов'язково відвідує ТРИ могили... Романа Віктюка, якого, згідно із заповітом, поховали у Львові. До його могилі вже протоптана стежка. Івана Франка і композитора Володимира Івасюка, який написав "Червону руту" для Софії Ротару", – повідомив Станіслав Садальський у своєму Instagram.

Український театральний режисер і актор Роман Віктюк Фото: kino-teatr.ru

До слова, український театральний режисер і актор Роман Віктюк помер торік від інсульту.

Підписники Станіслава Садальського у коментарях засипали Данилко компліментами:

"Коли людина досягає всього сама від самих низів, це може викликати тільки захоплення. Захоплююся!"

"Обожнюю Данилко. Талантище!"

"Бракує мені Вєрочки Сердючки. Приїхали б, підняли настрій"

"Де ж наша улюблена Вєрка?"

"Андрій Данилко – талант! І дуже хороша людина! Любимо його і його Сердючку"

"Сердючка – це чудо! Шкода тепер не подивитися! Данилко великий талант! Любимо!"

"Данилко – сила. Була у нього на концерті і сльози від сміху лилися"

"Скромний, розумний, чудовий артист, прекрасна людина! Дар перевтілення від Бога!".

Зазначимо, що в одному зі своїх рідкісних інтерв'ю артист зізнався, що у нього є проблеми зі здоров'ям. Представники Андрія Данилко вже спростували всі чутки.

Андрій Данилко – український актор, співак, композитор, поет-пісняр, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер і телеведучий, народний артист України (2008). Найбільш відомий як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, нещодавно Сердючку помітили на концерті в Сочі: в артиста відповіли, що це фейк.

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