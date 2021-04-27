Ну Гаррі! Сердючка знову звинуватила відомого співака в плагіаті (фото)

Український артист порівняв кілька своїх сценічних образів з костюмами Гаррі Стайлса

В Instagram-профілі Сердючки (українського артиста Андрія Данилка), яка на шоу "Маска" презентувала нову пісню, вже кілька постів, де порівнюють образи Вєрки і Гаррі Стайлса.

На одному з колажів Данилко зображений у шубі, тоді як Гаррі вдягнений у схоже вбрання на шоу Gucci Beloved – новому кампейні модного дому.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Шанувальники української зірки не на жарт обурені. У коментарях вони підтримали Вєрку, написавши, що британський співак ніколи не зможе переплюнути стиль Сердючки.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Вєра, він наривається".

"Вишуканий оригінал і жалюгідна пародія".

"Нє, ну дійсно, треба совість мати".

"Плагіатор! Оригінал не зможе ніколи переплюнути".

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

Раніше ми писали, що Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені "Маски".

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