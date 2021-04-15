Усе про віскі: чому його називають "живою водою", як вживати та хто створив

Ви навчитеся його дегустувати, обирати в супермаркеті та дізнаєтеся популярні різновиди

Віскі – дистильований напій із зернового солоду для досвідчених любителів алкоголю! Розсмакувати та зрозуміти його міцністю до 70% не кожному під силу. Історичний бекграунд дивує, а різні витримки (до десятки років) напою мотивують спробувати його та дослідити. Тому ми розповіли найважливіше, що має знати поціновувач для максимальної насолоди.

Спойлер: після прочитання напій стане смачнішим і ви будете шукати додатковий сенс у кожному ковтку.

Хто створив віскі

Пам'ятаєте історію сидру, автора якого важко встановити? У віскі схожа ситуація.

Перші письмові згадки про віскі датовані 1405 роком, які знайшли в Ірландії. Відомо, що традиційний напій виробляли ірландські ченці, які оволоділи мистецтвом дистиляції на Близькому Сході. Є ще й така версія: святий Патрік, якого ірландці возвеличують досі, поділився з ними рецептом.

Знайшлося місце в історії віскі й у Шотландії, де вікінги свого часу спочатку розгромили узбережжя, а потім вирішили там спокійно перегнати віскі. Чому ні? Історики мають також у розпорядженні запис реєстру шотландського казначейства від 1494 року, де згадується про видачу солоду для місцевого ченця, Джона Кора, який виготовляв віскі.

Шотландія Фото: Pexels

Легенди легендами, але перший легальний лікеро-горілчаний завод, Bushmills, був побудований у Північній Ірландії у 1608 році. Його віскі першим "зайшло" на міжнародний ринок алкоголю. Після цього й інші країни почали виготовляти міцний напій, але за різними рецептами. Наприклад, в Японії за основу брали рис, а не зерно.

Як і з чого роблять віскі

Залежно від рецепту використовують різні види зерна: ячмінь, підсолоджений ячмінь, жито, підсолоджене жито, пшеницю й кукурудзу.

У Шотландії як сировину використовують ячмінний солод і ячмінь – це вважається класикою жанру, тоді як в Ірландії до ячмінного солоду додають жито. В США і Канаді надають перевагу кукурудзі, житу та пшениці. В Японії для виготовлення віскі використовують просо і кукурудзу з додаванням рису та іншої зернової сировини.

Зерно Фото: Pexels

Приготування віскі – це не два процеси, їх нараховують до десяти! Уявіть, 50 мілілітрів напою, яких ви випиваєте на барі за 10 хвилин готують місяцями! Варто сказати лише, що технологія виробництва шотландського віскі формувалася понад триста років, до середини XIX століття.

Розрізняють такі процеси:

Підготовка ячмінного солоду; Сушка солоду; Підготовка сусла; Процес ферментації; Перегонка; Витримування у бочках; Купажування; Змішування і витримування продукту 24 години перед розливом – для бюджетних віскі; Відбір і змішування різних сортів, називають процес "одруженням" – для дорогих віскі; Завершальний – розлив.

Як обрати віскі

Перш ніж обирати віскі, візьміть до уваги те, що напій має декілька офіційних назв: для Шотландії, Вельсу, Канади та Японії це – whisky, в Ірландії та США – whiskey. Вангуємо, ви помітили, що віскі називають по-різному. Дехто, як шотландці, кажуть на нього "скотч", в США та Канаді – "бурбон". Інші говорять – "вода життя". Це словосполучення пішло від кельтського uisque baugh (чи uisce beatha), що перекладається як "вода життя". Ну що, готові у консультанта в магазині запитати про найсмачнішу "воду життя"?

Віскі Фото: Pexels

Коли будете обирати, зверніть увагу на сорти віскі за способом приготування і оберіть до смаку:

Солодове; Купажне; Зернове; Бурбон.

Солодове віскі – напій зі 100% ячменю. Його вважають "королем" сортів, тому ціна відповідна. Цей напій витримується щонайменше три роки в бочках із дерева. Є два підвиди: односолодовий – вироблений однією винокурнею, і бочковий – суміш солодового віскі з різних винокурень. Міцність в 40% та ноти торфу з гірким післясмаком одразу відчуєте.

Купажне віскі – напій, який виготовляють шляхом змішування солодових і зернових сортів. Воно найпопулярніше на прилавках. Обирайте те, де переважає солодова частина, її на етикетці позначають поміткою "Deluxe". Дешевшими варіантами вважаються ті, що продаються після витримки напою протягом декількох тижнів у бочках, а дорожчими – не менше 6-8 місяців.

Зернове віскі - напій із однією перегонкою, для виробництва якого використовуються кукурудзу чи ячмінь. У чистому вигляді таке віскі неактуальне, бо практично не має смаку та аромату. Зазвичай його використовують для приготування інших напоїв. Наприклад, зернове віскі може бути сировиною для популярного джину.

Бурбон – віскі родом із Америки, де у рецептурі використовують кукурудзу та злаки, але у невеликій кількості. Витримують напій у дубових бочках, які роблять запах та смак яскраво вираженим. Один із найпопулярніших брендів бурбону – Jim Beam.

Віскі Фото: Pexels

Обирають віскі також за країною виробництва, бо кожен із виробників додає свою окрасу до рецепту та робить продукт унікальним. Наприклад, в Ірландії за традицією взяли витримку віскі у дерев'яних бочках не менше трьох років. До рецепту додають овес, і напій має потрійну дистиляцію, популярним віскі такого виду є Jameson. Для напою з Шотландії характерна подвійна дистиляція і позначка "скотч". Це віскі витримують не менше трьох років у дубових бочках. Для його смаку характерні ноти дерева та фруктів. З такого віскі популярний Johnnie Walker. А любителям віскі з запахом диму та сухих фруктів сподобається напій із Японії. Там одиниці витримують у бочках із-під хересу чи бурбону, що додає яскравого смаку та аромату.

У магазині радимо скористатися порадами консультанта і перш за все акцентувати увагу на сорті віскі, їх менше – можна швидко зорієнтуватися за головними особливостями.

Зверніть увагу на витримку, коли будете обирати віскі: для Шотландії – не менше трьох років, солодові віскі (не призначені для отримання змішаних сортів) витримують від п'яти до 12 років і більше. Напої Ірландії – п'ять років, і Канади – щонайменше шість. Рідкісні оригінальні сорти витримують від 30 до 50 років. Але найпоширеніші терміни витримки – 10-12 років для оригінальних сортів, а для колекційних пляшок – 21 рік.

Як пити віскі

Віскі – напій під роздуми та розмови, який вживають у другій половині дня.

Справжні поціновувачі п'ють віскі "чистим", маленькими ковтками і охолодженим до 18-20 градусів. Лід не використовують, а обирають спеціальне каміння для віскі, щоб не додавати зайвої води.

Але через міцність віскі новачки воліють додати лід чи кока-колу, аби розбавити. Ці варіанти вдалі! Якщо ви за останній, то дотримуйтеся пропорцій: змішуйте однакову кількість віскі та коли з додаванням льоду. Ще один лайфхак для тих, хто не любить міцний віскі, але хоче з ним познайомитися – додавання мінеральної води та фрешу лимону до напою.

Ірландці вживають віскі "чистим", а в Шотландії діє популярне правило пиття віскі з п'ятьма S, останній пункт якого – додати води, щоб розкрити смак на максимум:

Sight (подивитися) — оцінити колір та консистенцію напою;

Smell (понюхати) — відчути всі запахи;

Swish (посмакувати) — пригубити й відчути смак;

Swallow (проковтнути) — проковтнути перший ковток;

Splash (додати води) — розбавити водою для розкриття смаку й аромату.

Чим закушувати: горіхи, шоколадні цукерки, креветки та устриці, сири (гауда і пармезан) чи копчена риба.

З чого пити: обирайте склянку "хайбол" чи "тамблер" із товстим дном, яке не буде нагріватися від дотику.

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто із зірок має власний бренд текіли.

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