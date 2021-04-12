5 фактів про користь вина, які ви могли не знати

Ви здивуєтеся і візьмете на замітку

Вино – це напій аристократів, як казав відомий телеведучий Володимир Остапчук у інтерв'ю рубрики "Зірковий антистрес". Вангуємо, переброджений напій з винограду став однією з ваших звичок під час карантину. І ви вже в роздумах відмовитися від неї та увімкнути режим "сухого" закону. Але не поспішайте! Спершу прочитайте статтю і дізнайтеся, скільки треба випити вина, щоб не стресувати, перестрахуватися від діабету і чому з напоєм можна порівняти лікування у косметолога.

Без жартів, лише реальні досліди вчених, яким можна вірити. І використовувати на випадок, якщо друзі знову будуть докоряти, що у вашому домашньому барі лише вино, а не набір для приготування коктейлів.

Вино як антистрес

Жартували під час вечірок, що вино – ваш особистий дієвий лайфхак для антистресу? А тепер без сміху, воно дійсно впливає як антидепресант на організм людини. Цей факт довели дослідники з Predimed, зазначає Fox News.

Вони проаналізували 5500 осіб, що вживали різні види алкоголю протягом семи років, і як результат – люди, які пили від 2 до 7 бокалів вина в тиждень були менше схильні до депресії. А ті хто не пив – навпаки! Але не спішіть бігти в магазин за пляшкою розе – читайте далі.

Вино як лікувальна космецевтика

Вважали, що алкоголь негативно впливає на шкіру обличчя? Так, правда тут є, але сухе червоне вино не входить у "чорний список". Вчені з університету Каліфорнії (UCLA) довели, що високий рівень антиоксидантів у вині блокує ріст бактерій та зменшує потенційну появу вугрів (але не є панацеєю). Про це пише Independent.

Вино Фото: Pinterest

Антиоксиданти омолоджують шкіру та підвищують її еластичність, також присутній процес омолодження, бо пришвидшений кровообіг під час пиття запобігає утворенню зморшок. Антиоксиданти у вині позитивно впливають на шкіру, як не крути! Але коли будете пити – пам'ятайте про розумне вживання і не перестарайтеся.

Вино як захист від діабету

Вино не лише борется з депресією, а й захищає від діабету. Факти підтверджені дослідниками з Університету Південної Данії, які опублікував Huffington Post. Під час дослідження вони аналізували стан 70 551 людей протягом п'яти років. І з'ясували, що вживання до чотирьох бокалів вина на тиждень знижує ризик появи діабету на 27% серед чоловіків та 32% серед жінок.

Алкоголь з більшим вмістом спирту, як популярний джин – навпаки підвищує ризики захворювання. Вчені акцентують увагу на кількості бокалів під час вживання, якщо збільшити дозу, то ефекту не чекайте.

Вино як засіб дезінфекції ротової порожнини

Не зубною пастою єдиною, вино також має антисептичну дію. Одразу задумалися, щоб замінити класичні ополіскувачі на червоне сухе?

Про це стверджує доведення дослідників із Іспанії, яке опубліковане на Agricultural and Food Chemistry. Вони виявили, що поліфеноли, які є у вині мінімізують шкідливі речовини у ротовій порожнині під час пиття вина. До слова, поліфенол – антиоксидант, який також є у звичних нам продуктах (каві, сидрі, вишні, квасолі, зеленому чаї та інших продуктах) і захищає від впливу дії вільних радикалів.

Вчені порівняли вплив різних поліфенолів у ротовій порожнині: червоного вина, виноградних кісточок і винного екстракту. Виявлено, що поліфеноли вина можуть зупинити ріст бактерій, але ефективніший вплив все ж має кофеїн та р-кумарова кислота.

Вино як засіб для здоров'я очей

Про лайфхак п’яти бокалів для потенційної мінімізації появи катаракти вам відомий, про нього розповідали раніше. Словом, якщо будете пити до 5 бокалів вина у тиждень, то зменшите шанс появи катаракти.

Вино Фото: Pinterest

Фактом поділилися дослідники з лікарні NHS Foundation Trust та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона. І довели, що зазначена доза в тиждень мінімізує ризик появи катаракти на 23%.

Вино – це завжди гарна ідея: не лише смачно, а й корисно. Це один із аргументів, чому його часто дарують як подарунок. Якщо ви практикуєте вибір інших подарунків для рідних – переходьте на наш квітневий календар! Знайдете оригінальні ідеї, які захочете використати.

Нещодавно ми розповіли про п’ять бюджетних "інсайтів", які зроблять пиття алкоголю вдома цікавішим.

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